بزرگترین گردهمایی مجردها در چین/38هزار مجرد ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، مسئولین شهر شانگهای با هماهنگی چند آژانس ازدواج در این شهر اقدام به برپایی نخستین نمایشگاه ازدواج کرده اند.

این نمایشگاه از روز شنبه آغاز به کار کرده و فقط در دو روز 38 هزار و 500 نفر با حضور در این نمایشگاه نام خود را به عنوان افراد مجرد دارای شرایط ازدواج ثبت کردند.

بر همین اساس دیروز یکشنه 20 هزار فرد مجرد در این نمایشگاه حضور داشتند که به این ترتیب بزرگترین گردهمایی افراد مجرد در جهان شکل گرفت.

البته پیشتر در شهرهای نیویورک و لندن نیز چنین تجمعهایی برگزار شده بود، اما حضور این تعداد فرد مجرد تا کنون در جایی ثبت نشده بود.

حضور 20 هزار فرد مجرد در نمایشگاه شانگهای در حالی انجام شد که فقط 10 هزار بلیت برای آن به فروش رسیده بود.

بر اساس این گزارش، چین به دلیل اعمال سیاستهای خاص جمعیتی و تمایل اغلب خانواده های چینی برای داشتن فرزند پسر هم اکنون در زمینه ازدواج با معضل روبرو است و از همین رو مقامات این کشور با برپایی چنین تجمعاتی سعی در افزایش تعداد ازدواجها در این کشور دارند.