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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

در مهر ماه:

7 هزار و 500 واحد صنفی در خراسان شمالی بازرسی شد

7 هزار و 500 واحد صنفی در خراسان شمالی بازرسی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی از بازرسی هفت هزار و 500 واحد صنفی استان در مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کفاشی، اظهار داشت: هفت هزار و 498 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی استان بوده است.

وی تصریح کرد: واحدهای خرده فروش با چهار هزار و 271 مورد، بیشترین بازرسی انجام شده را به خود اختصاص دادند و بر این اساس بعد از شهرستان بجنورد در بازرسی از واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان شیروان رتبه دوم را دارد.
 
این مسئول افزود: از مجموع هفت هزار و 489 مورد بازرسی های صورت گرفته بیش از 667  واحد متخلف، با تعداد 10 هزار و 63 عنوان تخلف شناسایی و پرونده تخلف تشکیل گردید، که با توجه به آمار موجود در مقطع زمانی مورد اشاره تعداد پرونده های متشکله و همچنین تخلفات کشف شده به ترتیب کاهش 20 درصدی و کاهش 66.6  درصدی داشته است.
 
کفاشی همچنین گفت: طی همین زمان عمده ترین تخلفات کشف شده با 567  مورد به ترتیب اولویت مربوط به گرانفروشی و 240 مورد مربوط به عدم درج قیمت و نصب نرخنامه است که بر اساس آن تخلف گرانفروشی به منظور شفاف سازی بازار با 53 درصد در رأس تخلفات مکشوفه قرار دارد.

 
کد مطلب 1459732

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