یا امروز از آرسنال برو یا در آنجا بازنشسته شو!

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد "رابین فن پرسی" با آرسنال 18 ماه دیگر به اتمام می رسد اما این بازیکن هنوز با سران باشگاه انگلیسی برای تمدید قرارداد به توافق نرسیده است.

مهاجم هلندی 28 ساله توپچی‌ها در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر طی 13 بازی 13 گل به ثمر رسانده است. این در حالی است که از این بازیکن هم به عنوان چهره سرشناس بعدی آرسنالی‌ها یاد می شود که "امارات" را ترک خواهد کرد.

بر پایه گزارش سان، سسک فابرگاس که در فصل نقل و انتقالات تابستانی به بارسلونا پیوست، گفت: نمی دانم که آنها او را حفظ خواهند کرد یا نه. البته این بستگی به تصمیم خود فن پرسی دارد. در این سن، او آخرین شانس را برای جدایی از این تیم دارد در غیر این صورت باید فوتبال خود را در آرسنال به پایان برساند.

فابرگاس در ادامه تصریح کرد: در آینده معلوم می شود فن پرسی چه تصمیمی خواهد گرفت البته او بازیکن وفاداری است و نقش کلیدی در این تیم دارد. هواداران آرسنال عاشق فن پرسی هستند. او ستاره تیم است و آنها نمی توانند با از دست دادن این بازیکن کنار بیایند.

وی تصریح کرد: فن پرسی بازیکن فوق العاده‌ای است و امیدوارم که فصل را بدون آسیب دیدگی به پایان برساند. زمانی که من در آرسنال بودم یک بار هم نشد که از آسیب دیدگی در امان باشد. این برای فن پرسی شبیه یک رویاست.