متاسفانه از پیشنهاد آمریکا درباره سپر موشکی سر در نمی آوریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری مدودف در یک کنفرانس خبری در نشست اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (اپک) گفت : متاسفانه تاکنون هیچ توافقی با آمریکا در زمینه سپر دفاع موشکی در اروپا به دست نیامده و نمی دانیم که همپیمان ما چه چیزی به ما ارائه می کند.

رئیس جمهوری روسیه افزود: من فکر می کنم که در نزدیکترین زمان در آینده ما ارزیابی های گسترده ای را درباره چگونگی واکنش روسیه به تحولات مربوط به سپر دفاع موشکی،هم درباره شرایط فعلی و هم درباره وضعیت و شرایط پس از راه اندازی این سپر دفاع موشکی در سال 2015 ،ارائه خواهیم کرد.

آمریکا بر آن است تا در شرق اروپا و ترکیه سیستمهایی از دفاع موشکی خود را مستقر کند که روسیه مخالت خود را با آن اعلام کرده است.

ایالات متحده هدف این سیستم را دفاع از همپیمانان خود در برابر تهدیدهای بیرونی از جمله موشکهای ایران اعلام کرده، اما مسکو بر این باور است که چنین سامانه ای تهدیدی برای روسیه به شمار می رود.

