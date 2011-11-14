"عید عاشقان" با رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکزادیان، سردبیر ویژه برنامه "عید عاشقان" در این باره گفت: برنامه رادیویی "عید عاشقان" روز عید سعید غدیر خم از ساعت 7 تا 8:30 از رادیو تهران موج اف. ام ردیف 94 بر روی آنتن خواهد رفت. ویژه برنامه "عید عاشقان" در این روز خجسته با اجرای برنامه‌های طنز و نمایش های شاد لحظات خوشی را برای شنوندگان رادیو تهران فراهم خواهد کرد.

پاکزادیان در ادامه یادآور شد: از آیتم‌های این ویژه برنامه می‌توان به گزارش‌های مردمی در سطح شهر، برنامه طنز نمایشی و پیامک های عیدانه اشاره کرد.

تهیه‌کنندگی این ویژه برنامه با مجید خسرو انجام و گویندگی عمار خطی و آسیه گرجی و همچنین با بازی نمایشی محمد رضا حسن بیگی از رادیو تهران بر روی آنتن می‌رود.

از برنامه‌های شاخص محمدرضا پاکزادیان می‌توان به برنامه "جمعه تهرونیا" و "با ستارگان" اشاره کرد.

