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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

"عید عاشقان" با رادیو تهران

"عید عاشقان" با رادیو تهران

ویژه برنامه "عید عاشقان" روز سه‌شنبه 24 آبان ماه از رادیو تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکزادیان، سردبیر ویژه برنامه "عید عاشقان" در این باره گفت: برنامه رادیویی "عید عاشقان" روز عید سعید غدیر خم از ساعت 7 تا 8:30 از رادیو تهران موج اف. ام ردیف 94 بر روی آنتن خواهد رفت.  ویژه برنامه "عید عاشقان" در این روز خجسته با اجرای برنامه‌های طنز و نمایش های شاد لحظات خوشی را برای شنوندگان رادیو تهران فراهم خواهد کرد.

پاکزادیان در ادامه یادآور شد: از آیتم‌های این ویژه برنامه می‌توان به گزارش‌های مردمی در سطح شهر، برنامه طنز نمایشی و پیامک های عیدانه اشاره کرد.
 
تهیه‌کنندگی این ویژه برنامه با مجید خسرو انجام و گویندگی عمار خطی و آسیه گرجی و همچنین با بازی نمایشی محمد رضا حسن بیگی از رادیو تهران بر روی آنتن می‌رود.
 
از برنامه‌های شاخص محمدرضا پاکزادیان می‌توان به برنامه "جمعه تهرونیا" و "با ستارگان" اشاره کرد. 
 
کد مطلب 1459743

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