جمعیت ساوجبلاغ به 500 هزار نفر می رسد/ مدرسه کم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر یکشنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان ساوجبلاغ در جمع خیرین و مسئولان در تالار کورش هشتگرد اظهار داشت:

حدادی عنوان کرد: همه استانهای کشور طرح مسکن مهر دارند ولی در ساوجبلاغ با چهار میلیون یک زوج جوان می توانند خانه دار شوند و با این امکان هم اکنون جمعیت شهر تهران به سمت استان البرز و این ناحیه سرازیر می شود.

وی ابراز کرد: این جمعیت نیاز به زیر ساخت و امکانات شهری دارند و مهمترین زیر ساختی که باید فراهم شود مدرسه است زیرا خانه های مسکن مهر ساخته می شود بدون آنکه مدرسه ای ساخته شود.

حدادی تصریح کرد : در شهر جدید هشتگرد هم اکنون 55 هزار واحد در حال آماده سازی است که برای مدرسه سازی این واحدهای در حال ساخت ما عقب هستیم و باید مدرسه ها ساخته شوند.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ بیان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان ساوجبلاغ نمونه هستند و در شهر جدید هشتگرد و شهر ک ابریشم چهارباغ با مشارکت خیرین مدرسه ساز برای مدرسه ساز ی اقدام می شود و مشکلی نخواهیم داشت.

وی در انتها از زحمات کلیه برگزار کنندگان این مراسم و حضور کلیه مسئولان در این مراسم تشکر کرد.