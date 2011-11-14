به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکل صدیق نماینده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در نخستین هم اندیشی اصحاب نشر با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شب گذشته، یکشنبه 22 آبان در هتل انقلاب تهران برگزار شد با اشاره به اینکه مشکل ویترین در حوزه کتاب کودک و نوجوان همچنان باقی است، گفت: کتاب کودک به دلیل شکل خاص خود فضای بیشتری را برای عرضه نیاز دارد و به دلیل قیمت کم، توجیه اقتصادی برای حضور در ویترین کتابفروش‌ها را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سهم ویترین نشر کودک از یارانه کتاب را باید افزایش داد، گفت: شنیده شده است که یارانه کاغذ هنوز به بخش‌های خاصی به جز کتاب اختصاص داده می‌شود اما پیشنهاد ما این است که این یارانه مجددا به حوزه کتاب بازگردد و از نظرات کارشناسان در نوع هزینه‌کرد، آن استفاده کرد.

توکل همچنین خواستار اختصاص فضا و موقعیت بیشتر به ناشران کودک و نوجوان در نمایشگاه‌های استانی در کنار توسعه و تقویت بخش کودک و نوجوان در کتابخانه‌های عمومی و رفع موانع صنفی در جهت عرضه کتاب شد.

لزوم تغییر نگاه به نمایشگاه بین‌المللی کتاب

محمدرضا سالکی نماینده انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، دیگر سخنران این مراسم بود که به موضوع نبود چشم‌انداز مشخص برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب اشاره کرد و گفت: باید به این سوال پاسخ داد که ارزش‌های حاکم بر بدنه و سیاست‌های حاکم بر نشر چیست.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب باید محل تبادل نظر میان همه تشکل‌های نشر باشد. باید بتواند به مساله جلب توریست نگاه جدی‌تری بکند و بازدهی‌های تازه‌ای را برای خود ایجاد کند. تا کی باید نمایشگاه ما فقط کارکرد فروشگاهی داشته باشد؟ آیا نمی‌توان دو یا سه روز به آن اضافه کرد و آن را مبدل به محل تبادل فکر کرد؟

سالکی همچنین خواستار افزایش بودجه فعلی 15 تا 30 میلیونی که وزارت ارشاد برای اداره انجمن‌های صنفی اختصاص می‌دهد، شد.

نگاه به ناشران الکترونیک خاص شود

حسن احمدی نماینده مجمع ناشران الکترونیک نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم با اشاره به مزایای فراوان تولیدات این صنف از نشر، گفت: در موضوع حقوق پدیدآورندگان در این صنف با مشکلات جدی روبرو هستیم و از سوی دیگر حمایت‌های جدی را از زیرساخت‌ها مورد نیار برای این صنف نیازمندیم.

وی همچنین خواستار ایجاد سالن اختصاصی برای نشر الکترونیک در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شد.

چرا مالیاتی که از آن معافیم را می‌گیرید؟

احد رضایی نماینده انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ایرانیان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بزرگترین مساله ناشران این صنف که دومین تامین کننده آثارمکتوب دانشگاه‌ها هستند، برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران است، گفت: کانون پرورش فکری در موارد متعددی حرف ما را برای در اختیار گذاشتن سالن حجاب نمی‌فهمد. نیروی انتظامی نیز هر ساله برای برگزاری نمایشگاه از ما مبالغی می‌گیرد که البته امسال با مذاکره با سردار رادان این موضوع حل شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از ناشران، گفت: در گمرک از ناشران برای ترخیص کتاب 3درصد مالیات برارزش افزوده دریافت می‌شود در حالی که ما معافیت مالیاتی داریم و مشخص نیست که این مساله از کجا باید پیگیری شود.

باید خودمان را به جهان بشناسانیم

محمدی نماینده کارگروه بین‌الملل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در ادامه این مراسم در سخنانی با اشاره به لزوم تعریف بازارهای جدید برای نشر ایران، گفت: تعامل اصلی‌ترین موضوعی است که در کسب بازارهای جدید در نشر باید به آن توجه داشت.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم که خودمان را به جهان معرفی کنیم و تفاوت‌هایمان را با سایر کشورهای جهان به چشم ببینیم و حس کنیم و این موضوع نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد.

اصناف را به کمیته خرید کتاب راه دهید

مساله افست و کپی بدون اجازه از آثار دانشگاهی مهمترین موضوعی بود که زارع نماینده انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی در سخنرانی خود به آن اشاره کرد و گفت: باید هیئتی متشکل از نماینده قوه قضاییه و نیروی انتظامی در کنار نماینده تشکل‌های نشر با این پدیده برخورد جدی کند.

وی همچنین خواستار شفاف شدن وضعیت کمیته خرید کتاب و عضویت نماینده تشکل‌های صنفی در آن شد.

مهدی صادقی نماینده انجمن ناشران ورزشی نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم خواستار توجه بیشتر و برنامه‌ریزی برای معرفی بیشتر کتاب در رسانه ملی شد.