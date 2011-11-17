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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

بادامچیان در گفتگو با مهر:

تنها دو راه برای بقای آژانس باقی‌ است/ گزارش آمانو بمب زیر پای آژانس بود

تنها دو راه برای بقای آژانس باقی‌ است/ گزارش آمانو بمب زیر پای آژانس بود

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بقای خود تنها دو راه پیش روی دارد، گفت: معتقدم گزارش اخیر آمانو علیه ایران بمب زیر پای آژانس بود و اثرات آن در آینده نمودار می شود.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به آینده همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران باید همه نوع همکاری های بین المللی با سازمان های مختلف داشته باشد اما فقط تا جایی که در جهت منافع ملی مردم به شمار رود.

وی با تاکید بر اینکه اگر منافع ملی ما ایجاب نکند هیچ دلیلی ندارد ایران در این گونه مجامع بین المللی عضویت داشته باشد، گفت: این منافع ملی را باید خودمان تشخیص بدهیم نه اینکه دیگران بخواهند به ما دیکته کنند لذا آینده این رابطه به نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس و شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی علیه فعالیت های هسته ای ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این گزارش با بی منطقی و شتابزدگی صادر شد و نشان داد درون آمریکایی ها از رجال پخته سیاسی خالی شده و آنها نمی توانند به درستی تصمیم گیری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: این گزارش بیشتر رسوایی بزرگ برای آمریکایی ها بود و به نظرم قابل اعتنا برای جهانیان نیست.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس به آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و با بیان اینکه گزارش اخیر آژانس مورد اعتراض بسیاری از کشورهای عضو آژانس قرار گرفت، گفت: با توجه به وقوع این اختلافات درونی تنها دو راه برای آژانس باقی مانده است این نهاد می تواند یا به شاخه ای از سازمان جاسوسی آمریکا تبدیل شود و یا اینکه اقدامات بین المللی خود را پیگیری کند.

بادامچیان ادامه داد: اگر آژانس انرژی اتمی بخواهد اقدامات جهانی انجام دهد باید افتضاحی را که دبیر کل آژانس به بار آورده چاره کند بنابراین معتقدم اگر بخواهند این روند را پیش بگیرند ناچار به عذرخواهی از ایران خواهند شد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: اگر آژانس بخواهد راه اول را انتخاب و ابزار وابسته به آمریکا باقی بماند سایر کشورها از آن جدا می شوند چرا که اقدام اخیر آمانو در گزارش علیه ایران بمب زیر پای آژانس بود و اثرات آن در آینده نمود پیدا می کند.

کد مطلب 1459762

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