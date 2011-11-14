همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هماش یکروزه صبح دوشنبه با شرکت کارشناسان کشور و منطقه ای درتالار این سینای دانشگاه آزاد گرگان آغاز بکار کرد.

در این همایش یکروزه 60 مقاله،11 سخنرانی و 20 پوستر ارائه می شود.

محورهای همایش شامل اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در قرآن، ویژگیهای مدیر موفق فرهنگی از منظر قرآن، فرآیند مدیریت فرهنگی از دیدگاه قرآن و سنت،نفش مدیریت فرهنگی در توسعه پایدار، نقش مدیریت فرهنگی در عتلای فرهنگ اسلامی، اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در نهج البلاغه، اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در سیره اهل بیت و تجلی مدیریت فرهنگی در متون ادبیات فارسی است.

شایان ذکر است همایش در سطح منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی کشور برگزار شده است اما از سراسر کشور مقالاتی به این همایش ارسال شده است.

