اکبر گرگوریمطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی توجه ویژهای به معلولان و افراد ناتوان دارد و برنامهریزی لازم را برای حمایت از این قشر انجام میدهیم.
وی افزود: به منظور مناسبسازی محیط برای استفاده معلولان طی سال جاری برنامهریزی بسیار خوبی صورت گرفته و جلسات ارزشمندی با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شده که خروجی بسیار خوبی نیز در بر داشته است.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: اجرای قانون جامع معلولان را در استان بوشهر با جدیت پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم با همکاری همه مسئولان و با تلاش کارشناسان بهزیستی بتوانیم به نتایج مورد نظر برسیم.
گرگوریمطلق از مشارکت 100 دستگاه اجرایی استان در طرح مناسبسازی محیط شهری برای معلولان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 100 دستگاه اجرایی در استان بوشهر برای مناسبسازی محیط با شرایط معلولان همکاری و مشارکت دارند که در تعدادی از دستگاهها شاهد اجرای کامل و استاندارد این مهم هستیم.
وی اضافه کرد: برخی از دستگاهها نیز تلاش خوبی انجام دادهاند که البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید با برگزاری نشستهای کارشناسانه و با ارائه آموزشهای لازم در این عرصه تلاش کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر یادآورشد: با مدیران ارشد بانکهای استان بوشهر جلسات زیادی داشتهایم و مقرر شده تمام خودپردازهای سطح استان برای استفاده معلولان مناسبسازی شوند.
گرگوریمطلق اذعان داشت: نصب آسانسور در ادارات، نهادها، بیمارستانها و ساختمانهای پزشکان و همچنین مناسبسازی سرویسهای بهداشتی در این اماکن نیز از دیگر برنامههایی است که در دستور کار این نهاد قرار دارد.
وی گفت: استاندار بوشهر همکاری بسیار خوبی در راستای حمایت از معلولان داشته و انتظار داریم تمام دستگاههای اجرایی در این راستا با ما همکاری کنند.
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