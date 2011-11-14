موافقت وزیر نیرو با پنج پروژه مهم آبی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی افزود: با جاری شدن آب در مهرانه رود تبریز از شرق به غرب، جلوه جدیدی به شهر خواهد بخشید.



رحمانی همچنین بحث انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه و دشت تبریز را یکی از بحث های جدی این جلسه خواند و تصریح کرد: بحث انحرافی برخی از نمایندگان در خصوص ردیف اعتباری پروژه انتقال آب ارس که موجب لطمه به این پروژه شده بود، مورد بحث قرار گرفت و با رفع ابهامات موجود،‌اجرای پروژه انتقال که از چهار سال پیش آغاز شده بود، قطعیت یافت و مقرر شد همان پروژه با ردیف اعتباری قبلی ادامه یابد و کمبود اعتبار لازم سریع رفع و ردیف بودجه تزریق شود.



به گفته وی، در این جلسه همچنین اختصاص فاینانس به این پروژه از سوی وزارت نیرو مورد توافق قرار گرفت.



نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز بخشی از محلات تبریز بدون شبکه فاضلاب شهری می باشد، افزود: در جلسه با وزیر نیرو که استاندار آذربایجان شرقی و دکتر پزشکیان دیگر نماینده مردم تبریز نیز حضور داشتند به عنوان یک مطالبه جدی مورد بحث قرار گرفت و اعتبار فاضلاب محلات تبریز به میزان پنج میلیارد تومان افزایش یافت.



رحمانی با اشاره به کارشکنی های موجود در خصوص انتقال آب شرب خط دوم زرینه رود به تبریز گفت: انتقال خط دوم زرینه رود برای آینده تبریز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این پروژه به جهت برخی کارشکنی ها با مشکل مواجه شده بود که بحث های جدی در این خصوص انجام و قول داده شد ادامه کار بر اساس نظر کارشناسی و علمی پیگیری و موانع رفع گردد.



وی توسعه نیروگاههای تبریز را یکی دیگر از موافقت ها و مطالبات مورد بحث این جلسه مشترک برشمرد و گفت: توسعه نیروگاههای تبریز در جهت تامین برق کارخانه جات صنعتی و همچنین تامین انرژی استان و شبکه برق مورد موافقت قرار گرفت.



رحمانی یادآور شد: در این سفر کاری موضوع دریاچه ارومیه طبق توافقات چهار جانبه اخیر مورد بازبینی قرار گرفت و مطالبات مردم در خصوص دریاچه ارومیه به جد و در حد بازخواست مورد بحث قرار گرفت و درخواست شد مصوبات انجام شده در خصوص نجات دریاچه ارومیه سریعاً عملیاتی شود.