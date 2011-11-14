تشکیل کارگروه بررسی فرار مالیاتی گروه آریا/ ماموریت جدید 4 استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد بدهی های گروه امیرمنصور آریا گفت: رقم ال سی های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود 1900 میلیارد تومان بود که از این رقم به گفته بانک صادرات برای 200 میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود در عین حال بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است. همچنین بالغ بر 1700 میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر حقوقی ال سی تعهدی برگشت ناپذیر برای بانک صادر کننده آن است، تصریح کرد: در مجموع رایزنی ها در داخل سیستم بانکی منجر به این شد که توزیع ریسک در کل سیستم بانکی باید صورت گیرد و فشار تنها به یک بانک وارد نشود.

حسینی از اتخاذ راهکارهایی برای نقد شوندگی بیشتر دارایی های گروه آریا و برگشت آن به بانک ها خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی هم انجام شده که باید به تأیید دادستان برسد.

تعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی گروه آریا

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مبنی بر اینکه تکلیف افراد و کارکنان شرکت های زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا چه خواهد شد، گفت: به هر حال گروه آریا متخلف هستند و باید با آنها برخورد شده و قوه قضاییه آنها را دستگیر کند.

وی ادامه داد: دارایی های گروه آریا شناسایی شده در عین حال نمی توان بنگاه های تولیدی که کارگر دارند را تعطیل کرد بلکه باید مراقبت های لازم را از آنها داشت و این نگاه از روز اول نسبت به این بنگاه ها وجود داشت.

حسینی اظهار داشت: با همراهی دادستانی حساب دریافت و پرداخت برای گروه ملی فولاد ایجاد شده و یکی از دغدغه های مدیریتی جلوگیری از لطمه خوردن به این بنگاه های اقتصادی است.

به گفته وی دولت برای اطمینان بخشی به این جمع بندی رسید که بهترین اشخاصی که می توانند در محل به این بنگاه ها نظارت داشته باشند استانداران هستند، بنابراین در 4 استان خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین به استانداران توسط وزیر کشور و وزیر اقتصاد این موضوع ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته صیانت از فعالیت های اقتصادی در استان های مذکور با این محوریت خبر داد و افزود: مسئولیت این کمیته ها با استانداران است و معاونان استاندار و مدیران صنعت و معدن این استانها، مدیران تعاون، کار و رفاه و مدیران اقتصادی استان ها با هماهنگی استانداری در این کمیته مشارکت خواهند داشت همچنین دبیر شورای استان هم همکاری خواهد کرد.

فرار مالیاتی گروه آریا

حسینی در پاسخ به یکی از دیگر از سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان بدهی مالیاتی گروه امیرمنصور آریا چه میزان بوده است، گفت: این گروه دارای بدهی مالیاتی نبوده است اما معوقی مالیاتی دارند یعنی بخشی از بدهی مالیاتی را پرداخت کرده اند و بخشی را تقسیط کرده اند که این اقساط پرداخت نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی فرار مالیاتی گروه آریا خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه در سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولتی اضافه کرد: این گروه صورت های مالی صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند و موسسات حسابرسی نیز دقت لازم را در بررسی این صورتهای مالی نداشته اند بنابراین پرونده آنها به جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می شود.