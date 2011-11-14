دانش آموزان در 5 حوزه علمی به رقابت می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که به صورت دو مرحله ای حضوری و غیر حضوری برگزار می شود، دانش آموزان در حوزه های نجوم، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و ریاضی به رقابت می پردازند.

مخاطب این مسابقات دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم مقطع دبیرستان در سراسر کشور است که می توانند در قالب تیمهای 3 نفره به نمایندگی از مدارس خود در مسابقه ثبت نام کنند.



تیمهای متقاضی تا 10 آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند. پس از پایان مهلت ثبت نام، سوالات مرحله غیر حضوری بر روی پروفایل تیم ها قرارداده می شود و تیمها به مدت 2 هفته فرصت دارند تا پاسخ سؤالات را به آدرس پستی دبیرخانه ارسال کنند.



نتایج مرحله غیرحضوری در بهمن ماه جاری منتشر خواهد شد و تیم های منتخب مرحله اول در اسفند ماه سال جاری در مرحله دوم که در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.



علاقه مندان برای ثبت نام در این مسابقات می توانند به آدرس اینترنتی student.sharif.ir مراجعه کنند.