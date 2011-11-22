فلسفه در هر لحظه زندگی جاریست/ فلسفه رابطه مستقیمی با آموزش دارد

دکتر کریم مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش و کارکردهای فلسفه و بهره‎مندی جامعه ما از این علوم گفت: فلسفه چه غربی و چه اسلامی مسئله‏ای است که روز به روز و لحظه به لحظه به طور عملی مورد نیاز است، فلسفه در وهله اول بنیاد فرهنگی جامعه است.

وی افزود: آن بنیاد که شاید به ندرت به زبان می‎آید یعنی زمینه مشترک عمیق و مهم فرهنگ هر جامعه‏ای است که الزاما به صورت مستقیم به زبان روز جامعه نیست. فلسفه چه اسلامی و چه غربی از آنجا که لفظ فلسفه به خود می‎گیرد در هرصورت رابطه مستقیمی با آموزش دارد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران یادآور شد: برای اینکه علم سطحی نباشد باید عمق فکری داشته باشد یک عمق و زمینه عظیم فکری که آنرا فلسفه می‎نامیم. فایده فلسفه مستقیما شاید در خود فلسفه تصور نشود ولی پیشبرد علوم و فرهنگ را سبب می‎شوند و مورد استفاده آنها قرار می‎گیرند.

عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: ممکن است لفظ فلسفه را هیچ جا به زبان نیاوریم ولی آن موجبات پیشرفت دانشگاهها و اعتبار آنها و پیشرفت علم و دانش را فلسفه فراهم کرده است. خود این مطلب به یک نحو غیر مستقیم اشاره به این نکته دارد که افراد آن جامعه یا دانشگاه که موجب پیشرفت شدند فکرشان عمق داشته است و برنامه ریزیها درست و منطقی بوده بطوریکه توانستند نتیجه مطلوبی بدست آورند.

مجتهدی یادآور شد: بایستی عمیق به مطالب نگاه کنیم، نگاه عمیق و واقع بینانه به مسائل معایب و مزایای علوم جدید را به ما نشان می‎‏دهد و در این راه فلسفه خود وسیله‏ای برای شناختن و تشخیص مسائل اصیل از مسائل کاذب و دروغ است. اینجاست که وظیفه فرهنگیان و متفکران جامعه است که جامعه را روشن کرده و این وظیفه را به عهده گیرند که معایب و امتیازات علوم جدید را برای مردم بیان کنند.