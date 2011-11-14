بدرقه باشکوه شهدای غدیر با حضور فرمانده کل قوا / همه یاران آمده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم باشکوه و معنوی، که از ساعات اولیه صبح با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی پاسداران ، همرزمان و همکاران شهید طهرانی مقدم وسایر شهدای سپاه درمقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه برگزارشد، رهبر معظم انقلاب به همراه جمعی از مسئولان کشوری و لشکری نیز حضور یافتند.

در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه، ضمن قرائت فاتحه برای سردارحسن تهرانی مقدم رئیس سازمان جهاد خودکفایی وتحقیقات سپاه، وجمعی ازشهدای حادثه انفجار در پادگان سپاه در حومه ملارد استان البرز، برای این شهدای گرانقدر، علو درجات مسئلت کردند.



رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در حاشیه‌ این مراسم با خانواده شهدای حادثه گفتگو کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور ارشد رهبر انقلاب در امور نظامی ، سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، سرلشکر باقری معاون اطلاعات ستادکل نیروهای مسلح، زریبافان رئیس بنیاد شهید، بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمع زیادی از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی کشور همچنین نمایندگان مجلس در مراسم تشیع شهدای سپاه حاضر بودند.

براساس این گزارش تشیع کنندگان پیکرپاک این شهدا پس از طی مسافتی با سر دادن تکبیرو همچنین مدیحه سرایی به عزاداری پرداختند.

دراین مراسم شهیدان سرافرازمحمد قاسم سلگی، مهدی نواب، میثم جهانگیری مینابادی، مهدی دشتیان‌زاده،علی‌اصغرمنصوریان ، سید محمد حسین فردویی و جواد سلیمی- از شهدای انفجار اخیر- بر روی دستان مردم تهران تشییع و تا آرامگاه ابدی در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) بدرقه شدند.



بنا براین گزارش پیکر شهیدان طهرانی‌مقدم، نواب و سلگی درقطعه 24 گلزار شهدا وسایر شهیدان در قطعه 50 به خاک سپرده می‌شوند.