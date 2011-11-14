به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز درمانی منطقه آزاد صنعتی- چابهار که در آستانه عید غدیر خم تاسیس خواهد شد، دارای امکانات به روز از جمله سرم‎تراپی، نوار قلب، بستری موقت، تزریقات و پانسمان، خدمات دندانپزشکی و ویزیت پزشکان متخصص و عمومی است.

با توجه به سیاست‌های جاری سازمان منطقه آزاد چابهار مبنی بر خدمات رسانی به همکاران و شهروندان چابهاری، این مرکز درمانی روز پنجشنبه هفته جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

شایان ذکر است بر اساس دستور شهباز یزدانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، خدمات این مرکز به مناسب عید سعید غدیر از پنجشنبه هفته جاری 26 آبانماه، به مدت یکماه به صورت رایگان ارایه می‌شود.