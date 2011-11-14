به گزارش خبرگزاری مهر، درمراسم افتتاحیه این گردهمایی حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه ضمن سخنرانی پیرامون مساله ولایت پذیری وتبیین اهمیت وجایگاه تشکلهای فرهنگی وهیاتهای مذهبی به پرسشهای نمایندگان تشکل ها پاسخ گفت.



درابتدای این مراسم معممی مقدم مدیرعامل مرکزتوسعه فعالیتهای فرهنگی ودینی ومتولی برگزاری این هم اندیشی، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان به تشریح اهداف وعملکرد مرکز پرداخت وازمردمی کردن جبهه فرهنگی وجنگ نرم به عنوان مهمترین اهداف این مرکز اشاره کرد.



درادامه مراسم حجت الاسلام روحانی نژاد ، معاون امورفرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ورئیس هیئت مدیره مرکز وحجت الاسلام نیک نژاد رئیس اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران و از اعضای هیئت مدیره مرکز از نمایشگاه دستاوردهای تشکلهای مدعو دراین هم اندیشی بازدید کردند.



دربخش دوم این هم اندیشی، نمایندگان تشکلهای مدعو ضمن حضور درسه کارگروه تخصصی باعناوین کارگروه توسعه وترویج ارزشهای انقلاب اسلامی؛ کارگروه توسعه ارتباطات وتعاملات، کارگروه معیارهای تشکل شاخص در طراز اسلامی به بحث وتبادل نظرپرداختند.



درروزدوم این هم اندیشی نیز ،دبیران کارگروهها به ارائه گزارش فعالیت کارگروههای تخصصی پرداختند.



درادامه نیزحجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وحجت الاسلام رضا غلامی، دبیر شورای فرهنگی دفتررهبر معظم انقلاب به بازدید ازغرفه تشکلهای مدعو دراین هم اندیشی پرداخته وبافعالیتهای این تشکل ها آشنا شدند.



این هم اندیشی باسخنرانی حجت الاسلام رضا غلامی، دبیرشورای فرهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب به کارخود پایان داد.