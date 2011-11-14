حقوق و مزایای مسئولان کشوری پس از دوران مسئولیت تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون خدمات کشوری مقرر کردند 80 درصد آخرین حقوق و فوق العاده ها به کلیه شاغلین و بازنشستگان که حداقل 2 سال در پست های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا اختصاص یابد به طوری که همواره از هشتاد درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر همتراز آنها کمتر نباشد.

همچنین بر اساس این استفساریه حکم تبصره 3 ماده 71 مبنی بر مبنا قرار دادن 80 درصد آخرین حقوق و فوق العاده ها به شاغلین و بازنشستگان پست های موضوع ماده 71 شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری نیز شد.

طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها، بیمه های دولتی دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.