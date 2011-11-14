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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

با رای مجلس اعلام شد:

مخالفت مجلس با فوریت طرح تشکیل سازمان نظام آمار شناسی ایران

مخالفت مجلس با فوریت طرح تشکیل سازمان نظام آمار شناسی ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرحی برای تشکیل سازمان نظام آمار شناسی ایران مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی یک فوریت طرح تشکیل سازمان نظام آمار شناسی ایران را در دستور کار داشتند.

این طرح با 42 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و طراحان آن در توجیه ارائه این طرح با قید یک فوریت آورده اند: اهمیت آمار و نقش آن در برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و برای سازماندهی فارغ التحصیلان آمار به عنوان بازو و ابزار کنترل کیفیت و زمینه سازی بررسی و کنترل روش های آماری به کار رفته جهت جمع آوری، خلاصه سازی و تعیین شاخص ها، در راستای وظیفه نظارتی مجلس و تبیین آینده وضعیت کشور و برای کارآفرینی فارغ التحصیلان آمار کشور و برای کنترل کیفیت کارها و پروژه های آماری دستگاه های دولتی این طرح پیشنهاد شده است.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف با 41 رای موافق، 51 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند. 65 نفر نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

 بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.

کد مطلب 1459813

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