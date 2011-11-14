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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

سردار مهدوی نژاد:

سردار تهرانی مقدم نمونه یک انسان موفق و متعالی بود

سردار تهرانی مقدم نمونه یک انسان موفق و متعالی بود

قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) سردار تهرانی مقدم را نمونه یک انسان موفق و متعالی عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد پیش از شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسن تهرانی مقدم و 16 نفر از همرزمانش اظهار داشت: ایشان را می‌توان نمونه یک انسان موفق و متعالی در همه عرصه‌ها به آزاد مردان جهان معرفی کرد.

وی افزود: اخلاص در عمل، تواضع در اوج تعالی و صبر و استقامت در پیشبرد اهداف عالی از جمله ویژگی‌های آن شهید بود.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: شهادت آمال و آرزوی هر یک از پاسدارانی است که در گوشه و کنار این مرز و بوم مشغول خدمت به نظام و انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه از دست دادن چنین شخصیتی برای سپاه و حتی کشور بسیار سخت است، اظهار داشت: پاسداران جوان باید با مجاهدت و پشتکار و تعهد و اخلاص در مسیری که آن شهید و همرزمانش طی می‌کردند، با صلابت و استواری گام بردارند و راه آنان را ادامه دهند.

مهدوی نژاد گفت: این جمله  شهید آیت الله بهشتی که گفتند اگر فرجام کار ما جز به شهادت ختم شود، ما پاک، باخته ایم، آویزه گوش فرزندان ملت در سپاه است.
 

کد مطلب 1459820

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