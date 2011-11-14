سردار تهرانی مقدم نمونه یک انسان موفق و متعالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد پیش از شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسن تهرانی مقدم و 16 نفر از همرزمانش اظهار داشت: ایشان را می‌توان نمونه یک انسان موفق و متعالی در همه عرصه‌ها به آزاد مردان جهان معرفی کرد.



وی افزود: اخلاص در عمل، تواضع در اوج تعالی و صبر و استقامت در پیشبرد اهداف عالی از جمله ویژگی‌های آن شهید بود.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: شهادت آمال و آرزوی هر یک از پاسدارانی است که در گوشه و کنار این مرز و بوم مشغول خدمت به نظام و انقلاب هستند.



وی با بیان اینکه از دست دادن چنین شخصیتی برای سپاه و حتی کشور بسیار سخت است، اظهار داشت: پاسداران جوان باید با مجاهدت و پشتکار و تعهد و اخلاص در مسیری که آن شهید و همرزمانش طی می‌کردند، با صلابت و استواری گام بردارند و راه آنان را ادامه دهند.



مهدوی نژاد گفت: این جمله شهید آیت الله بهشتی که گفتند اگر فرجام کار ما جز به شهادت ختم شود، ما پاک، باخته ایم، آویزه گوش فرزندان ملت در سپاه است.

