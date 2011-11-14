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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

آذربایجان شرقی رتبه سوم تعداد قربانیان حوادث کار را دارد

آذربایجان شرقی رتبه سوم تعداد قربانیان حوادث کار را دارد

تبریز - خبرگزاری مهر: بر اساس آمارهای موجود آذربایجان شرقی از نظر تعداد قربانیان حوادث کار پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شش ماه اول سال گذشته قربانیان حوادث ناشی از کار در استان آذربایجان شرقی، 65 نفر بودند که 63 آن ها مرد و دو  نفر زن بوده است.

بر اساس این گزارش، این درحالیست که مرگ های ناشی از حوادث کار در آذربایجان شرقی در شش ماهه نخست جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

در شش ماهه نخست سال جاری 63 نفر در حوادث ناشی از کار جان باختند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این آمار دو نفر کاهش یافته است.

گفتنی است، در سال گذشته 105 نفر در حوادث کار در این استان جان باختند که 103 نفر آن مرد و مابقی زن بودند.

کد مطلب 1459821

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