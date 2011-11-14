جزئیات بیشتر از مرگ مشکوک احمد رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی محسن رضایی در خبری آورده است : طبق اطلاعات واصله، با وجود اینکه احمد رضایی با هتل قرارداد داشته و مسئولین هتل می بایست هر روز اتاق را نظافت می کردند، اما جنازه وی سه روز کف اتاق بوده است.

بنابر این گزارش، علی رضایی برادر کوچکتر احمد که برای تحویل جنازه در دوبی به سر می برد با مراجعه به هتل، از مدیران هتل علت عدم حضور در اتاق برای نظافت را سوال کرده اما مسئولان هتل ضمن سر باز زدن از بیان حقیقت ماجرا، به پاسخ های غیر منطقی و دور از توافق و قرارداد اکتفا کرده اند.

در همین حال، یکی از اعضای پلیس دوبی که در محل حادثه حضور پیدا کرده، عنوان کرده که پس از حضور در اتاق محل حادثه، جسد احمد رضایی در کف اتاق افتاده بوده و یک جلد قرآن و پارچه ای که مزین به اسماء الهی بوده در کنار وی افتاده بود که در تحقیقات نیز به آن اشاره شده است.

از سویی، دو ماه پیش از این واقعه، احمد رضایی در دیداری که در کیش با یکی از دوستانش داشته به این موضوع اشاره کرده که در دوبی تحت کنترل است.

این گزارش می افزاید: در آخرین تماس تلفنی احمد رضایی با خانواده اش در چهارشنبه هفته گذشته، نکته ابهام آمیزی رد و بدل نشده، اما تلاش های خانواده در روزهای پنج شنبه و جمعه برای ارتباط تلفنی با وی بی نتیجه می ماند و موجبات نگرانی را فراهم می آورد.

در پی این مسئله، خانواده رضایی برای اطلاع از وضعیت فرزندشان یکی از آشنایان خود در دوبی را به محل هتل می فرستند که فرد مذکور پس از حضور در محل حادثه، حضور پر رنگ پلیس را در آنجا مشاهده می کند.

بنابر این گزارش، فرد مذکور پس از سوال های مکرر از پلیس، این گونه پاسخ می شنود که تنها 2 ساعت پیش، مرگ احمد رضایی به ما گزارش شده و از توضیحات بیشتر خودداری می کنند.

در ادامه پلیس در مقابل اصرار فرد مذکور اعلام می کند که اطلاعات محرمانه است و تنها در اختیار خانواده وی قرار داده خواهد شد.

علی رضایی فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت با کمک کنسولگری ایران در دوبی در حال انجام تشریفات قانونی برای انتقال جنازه برادرش به ایران است.