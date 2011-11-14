مشکل بهداشت و درمان پیشوا حاد نیست/ پیشوا شبکه بهداشت مستقل نیاز دارد

عبدالعظیم کارخانه یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهداشت و درمان شهرستان پیشوا وضعیت مطلوبی دارد، چراکه خانه ها و پایگاههای بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی در این منطقه مستقر هستند و به ارائه خدمات می پردازند.

وی گفت: شهرستان پیشوا در انتهای سال 89 به طور رسمی از شهرستان ورامین منفک شده و تا ادارات به صورت مستقل بخواهند فعالیت خود را آغاز کنند، زمان می برد که شبکه بهداشت و درمان نیز تابع همین قانون است.

این مسئول افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین زمانی که پیشوا مستقل شد، آمادگی خود را برای راه اندازی شبکه بهداشت در پیشوا اعلام کرد ولی با این موضوع برخورد جدی صورت نگرفت.

وی بیان کرد: بنده به عنوان مدیر این شبکه بارها به مسئولان سیاسی شهرستان پیشوا و همچنین مقامات مسئول ارگان مربوطه، این موضوع را یادآوری کردم که هر چه زودتر شبکه بهداشت شهرستان پیشوا منفک شود و بتواند به صورت مستقل به ارائه خدمت بپردازد.

کارخانه ادامه داد: متأسفانه به دلیل اینکه یک مدیر شایسته و توانا برای این مجموعه پیدا نشد و همچنین مشکلاتی که در ارائه چارت تشکیلاتی برای این شهرستان وجود دارد و ارائه نشده، همچنان پیشوا از لحاظ بهداشت و درمان تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان ورامین است.

ساخت بیمارستان در پیشوا منوط به استقرار شبکه بهداشت و درمان است

وی با اشاره به گزارشی که به تازگی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، یادآور شد: بیمارستان شهرستان جزئی از شبکه بهداشت و درمان است و در واقع زمانی که شبکه بهداشت آنجا مستقل بشود، باید به دنبال ساخت بیمارستان مخصوص شهرستان بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای ورامین و پیشوا اضافه کرد: سیستم بهداشتی و درمانی کشور به این صورت است که هر شبکه بهداشت و درمان درهر شهرستان باید یک بیمارستان داشته باشد.

وی گفت: اول باید شبکه بهداشت راه اندازی شود تا در مرحله بعد به سراغ بیمارستان شهرستان رفت؛ با راه اندازی شبکه بهداشت، مسئولان محلی با مطالعات استراتژیکی که انجام می دهند، مکان بیمارستان مشخص می شود و بر اساس جمعیت آن شهر، تعداد تخت بیمارستان نیز مشخص خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: مسئولان همزمان در خواستشان را به دانشگاه شهید بهشتی ارسال می کنند و دانشگاه نیز نظرش را به وزارتخانه اعلام می کند و وزارتخانه نیز درخواست را به هیئت دولت ارسال می کند که با بررسی درخواست در کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون 215، مراحل ساخت آنها شروع می شود.

وی تأکید کرد: مطالعات اولیه ساخت بیمارستان در شهرستان پیشوا انجام شده است، اما روال کار باید به این صورت باشد.

ساخت بیمارستان پیشوا در مرحله انجام مناقصه

این مسئول با بیا اینکه در خصوص ساخت بیمارستان در پیشوا کارهای صورت گرفته است، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا مجوز ساخت یک بیمارستان را برای این شهرستان گرفته که الآن در حال انجام مناقصه و تحویل ساخت به پیمانکار است.

وی یادآور شد: مواردی که برای شخص اورژانسی است که در این صورت تمام منطقه ورامین و پیشوا تحت پوشش اورژانس 115 است.

کارخانه افزود: 9 دستگاه آمبولانس با شش پایگاه اورژانس در این شهرستان وجود دارد که هر زمان مشکل برای اهالی وجود آمد می توانند با 115 تماس بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه بودجه ها باید برای مشکلات حساستری صرف شوند، اظهار داشت: باید در خصوص ساخت بیمارستان در پیشوا منطقی فکر کرد؛ در حال حاضر شهرستان پیشوا مشکلات متعددی دارد که آنها در اولویت هستند و نبود بیمارستان در این منطقه مشکل بهداشتی و درمانی خاصی به وجود نیاورده است.

وضعیت بهداشت و درمان پیشوا از ورامین بهتر است

کارخانه افزود: مناطقی که تعداد روستاهایشان بیشتر است، وضعیت بهداشتی و درمانی بهتری دارند، به این معنا که در حال حاضر مناطق جوادآباد و پیشوا روستاهای بیشتری دارد و وضعیت درمانی آن بهتر از ورامین و قرچک است.

وی بیان داشت: در روستاها خانه بهداشت وجود دارد و به طور کامل جمعیت روستاها تحت پوشش است و سلامت مردم به صورت کامل و فعال رصد می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای ورامین و پیشوا اضافه کرد: به طور مثال در روستاها اگر بچه ای برای واکسن مراجعه نکرده باشد، بهورز این مورد را پیگیری می کند.

وضعیت درمانی جنوب شرق استان تهران نیاز به توجه بیشتر دارد

وی عنوان کرد: جنوب شرق استان تهران از لحاظ درمانی نیاز به توجه بیشتری دارد و با وجودی که خدمات بسیار زیادی انجام شده است، اما با رشد جمعیت در این مناطق، توجه بیشتر به درمان ضروری است.

کارخانه یوسفی افزود: جمعیت زیاد این بخش از استان تهران و بالطبع، مشکلات و امراض مختلف، یادآور لزوم تلاش بیشتر مسئولان امر، برای ارتقای مراکز بهداشتی و درمانی و سرانه نیروهای متخصص در جنوب شرق استان تهران است.