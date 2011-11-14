اقدامات اورژانس فارس قابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مانوئل دلارا مسئول دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی ( WHO) درایران، از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازدید کرد.

در این بازدید مسئولان مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فارس به شرح فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط این مرکزدر زمینه اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت بحران پرداختند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی ضمن حضور دراتاق بحران دانشگاه و مرکز پیام اورژانس 115 شیراز با ابراز خرسندی ازانجام چنین اقدامات علمی و عملی دردانشگاه علوم پزشکی شیراز ، سطح فعالیتهای انجام شده را بخصوص در زمینه عملیات و مستندسازی قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته و حتی دربرخی زمینه های مشابه پیشرو نیز دانست.

طی این بازدید دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به توانمندیهای موجود، آمادگی خود را برای انجام پروژه های مشترک با دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد.