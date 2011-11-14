به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های عربی شب گذشته بیشتر وقت برنامه‌هایی ورزشی خود را به مسابقات حساس مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا اختصاص داده بودند. در این روزها خصوصا شب گذشته و صبح امروز بارها مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا از این شبکه‌ها پخش و به بحث و بررسی در مورد این بازی‌ها پرداخته شده است.

شبکه العربی پس از بررسی عملکرد تیم‌های قاره آفریقا در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل، عملکرد تیم‌های آسیایی در هفته چهارم از مرحله سوم انتخابی جام جهانی را بررسی کرد که پیروزی عمان برابر استرالیا و عراق مقابل چین را پیروزی‌های مهم روز دانست و حذف کره‌شمالی و امارات را مهمترین اتفاقات رخ داده در این هفته برشمرد.

در ادامه کارشناسان این برنامه به بازی مهم اردن و عراق اشاره کرد که عراق در صورت تساوی در این بازی راهی مرحله بعد می‌شود، گرچه در صورت شکست هم در بازی آخر کار آسانی برابر سنگاپور داشته و چین را باید از حالا دومین حذف شده بزرگ این مرحله بعد از امارات دانست.

همچنین در گروه B پس از حذف امارات، رقابت برای صعود بین دو تیم لبنان و کویت است. در گروه C نیز پس از حذف غیرمنتظره کره‌شمالی، چهار بازی پایانی تشریفاتی و تدارکاتی است.

دیدار سرنوشت‌ساز عربستان و عمان در روز سه‌شنبه می‌تواند زمینه حذف یکی از این دو تیم عربی را فراهم کند. عربستان که دوران افول فوتبالش را سپری می‌کند باید در این مسابقه عمان را از پیش رو بردارد زیرا در غیر اینصورت ممکن است در رقابت با عمان و تایلند برای صعود، ناکام شده و وداع زودهنگامی با جام جهانی 2014 داشته باشد.

در گروه E هم ایران در اندونزی برابر این تیم حذف شده به میدان می‌رود که در صورت برتری یکی از مدعیان اصلی صعود است اما آرزوی دو تیم عربی این گروه متوقف شدن تیم صدرنشین گروه است. قطر هم در دوحه میزبان بحرین است که چند روز پیش در ثانیه‌های پایانی پیروزی را برابر ایران از دست داد.

در این مسابقه در صورت پیروزی قطر، این تیم به مرحله بعد صعود کرده و دیدار پایانی‌اش با ایران تشریفاتی می‌شود و بحرین که در دوره گذشته مقدماتی جام جهانی در مرحله پلی‌آف حضور داشت، حذف می‌شود. در صورتی که بازی مساوی تمام شود، کار صعود بحرین سخت می‌شود، زیرا این تیم باید امیدوار باشد قطر در بازی آخر مغلوب ایران ‌شود و آن وقت با چهار گل اختلاف اندونزی را شکست دهد و جواز حضور در مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را بدست آورد. اما امیدهای صعود تیم بحرین در صورت پیروزی در این بازی و با توجه به اینکه در بازی آخر میزبان اندونزی است، بیشتر می‌‎شود.

شبکه ملی عربستان هم یکشنبه شب بیشتر زمان خود را به تحلیل شرایط تیم ملی فوتبال این کشور و بازی با عمان صرف کرد و ابراز امیدواری کرد عربستان با پیروزی خانگی برابر عمان، شانس صعودش به مرحله بعدی جام را افزایش دهد. کارشناسان این شبکه بازی اردن با عراق و قطر با بحرین را هم دیگر دیدارهای سرنوشت ساز در این هفته دانستند.

شبکه الریاضیه در میزگردی وضعیت فوتبال باشگاهی کشور عربستان، مسابقات مهم فوتبال در هفته گذشته و بازی‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا را مورد بررسی قرار داد. کارشناس این برنامه ادامه حیات عربستان در مرحله مقدماتی جام جهانی را منوط به پیروزی برابر عمان دانست و این موفقیت را گامی بزرگ برای صعود شاگردان ریکارد به مرحله چهارم انتخابی جام جهانی دانست. البته پیروزی استرالیا برابر تایلند را بهتر از تساوی یا پیروزی تایلند دانست.

در این برنامه یکی از کارشناسان گفت که احتمال دارد در این هفته تیم‌های مطرح دیگر آسیا هم به سرنوشت امارات و کره‌شمالی دچار شوند. چین اولین تیمی است که در صورت تساوی مقابل عراق حذف خواهد شد و بحرین و عربستان هم در وضعیت خطرناکی قرار دارند.

شکبه MBC و LINE SPORT عربستان هم با پخش صحبت‌های هواداران فوتبال و مردم کشور عربستان پس از پیروزی این تیم برابر تایلند، ابراز امیدواری کردند که تیم ملی کشورشان با پیروزی مقابل عمان، به عنوان یکی از دو تیم برتر این گروه راهی مرحله بعدی خواهد شد. ضمن مجریان برنامه ورزشی این دو شبکه دیدار ایران با اندونزی را برای دو تیم عربی قطر و بحرین مهم ارزیابی کرده و حذف امارات را یک اتفاق مهم برشمردند.

- برنامه دیدارهای هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 24/8/90

گروه A:

* سنگاپور - چین

* اردن - عراق

گروه B:

* لبنان - کره جنوبی

* کویت - امارات

گروه C:

* کره شمالی - ژاپن

* ازبکستان - تاجیکستان

گروه D:

* تایلند - استرالیا

* عربستان - عمان

گروه E:

* اندونزی - ایران

* قطر - بحرین