80 مسئول ارشد بر نحوه برگزاری المپیاد ورزشی پیام نور نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحد منش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجایی که این المپیاد بر اساس برنامه از قبل تعین شده در حال اجرا است برای برگزاری مسابقات با کم ترین مشکل مواجه هستیم.

وی با تقدیر از ریاست ومعاونان دانشگاه پیام نور کشور به واسطه اعتمادی که به مازندران برای برپایی این مسابقات شد، افزود: مسئولان ارشد دانشگاه پیام نور کشور اعتبارات مناسبی برای برپایی المپیاد قرار دادند.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران، در ادامه به برگزاری چندین جلسه هماهنگی برای برپایی هر چه بهتر المپاد فرهنگی ورزشی پیام نور اشاره ویادآور شد: 80 نفر از مسئولان ارشد دانشگاه پیام نور مازندران بر نحوه برگزاری شایسته مسابقات نظارت دارند.

وی به همکاری داوطلبانه 20 نفر از دانشجویان پیام نور استان در این رقابتها اشاره و یادآور شد: با همدلی واتحادی که بین دانشجویان ومسئولان وجود دارد تعداد متقاضیان داوطلب برای همکاری در راستای برپایی المپیاد زیاد بود.

موحد منش از پیگیری مسئولان دانشگاه برای برگزاری با شکوه تر المپیاد پنجم پسران در مازندران خبر داد ویادآور شد: جلسات هماهنگی المپیاد در پابان هر روز برگزار می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به رخداد مهم فرهنگی مسلمانان در عید غدیر خم اشاره و از برگزاری بزرگ مراسم عید غدیر در محل برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی در ساری خبر داد.

