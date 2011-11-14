به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شرفخانی با اعلام این خبر گفت: تعمیق تفکر ولایی میان جوانان و افراد جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این رقابت فرهنگی است.

شرفخانی انتشار و توزیع یک میلیون نسخه کتاب خطبه غدیر را از برنامه های این معاونت در امامزادگان برشمرد و اظهار داشت: این کتب در ایام جشن میان زائرین و علاقمندان توزیع و به شرکت کنندگانی که به پرسش های مطروحه پاسخ صحیح دهند به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی همچنین برپایی نمایشگاه آثار گرافیکی با عنوان "ولایت آسمانی" در یک هزار و پانصد امامزاده کشور را از برنامه های جنبی ویژه جشن دهه ولایت عنوان کرد و یادآور شد: 21 تابلوی گرافیکی با موضوع غدیر آماده شده و در اختیار متولیان امامزادگان قرار گرفته است.