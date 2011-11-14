توسعه حوزه کتاب فارس نیازمند همکاری تمامی دستگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، صغری بابایی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه برگزیده آثار مولفان حوزه ادبیات فارس، گفت: برای رسیدن به نقطه ایده آل در حوزه کتاب و کتابخوانی، همکاری همه دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.

وی یادآور شد: با گذشت 18 دوره از برگزاری هفته کتاب و امروز در نوزدهمین دوره، هنوز اتفاق شایان توجهی از سوی همه دستگاه ها رخ نداده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان فارس اضافه کرد: امروز همچنان جز تلاش اداره کل کتابخانه ها در این هفته، هیچ اقدام و فعالیت دیگری شاهد نیستم.

بیست و چهارم آبان ماه هفته کتابخوانی آغار و طی این هفته مراسم مختلفی در سطح استان فارس برنامه ریزی شده و اجرا می شود.