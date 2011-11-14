6 شهر گلستان میزبان جشنواه بین المللی فیلم کودک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری دبیر این جشنواره پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: افتتاح بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان صبح 25 آبان در سینما عصر جدید گرگان برگزار می شود.

وی، این جشنواره را رویدادی مبارک برای گلستان خواند و گفت: سینمای کودک و نوجوان، سینمایی پاک با هدف تربیتی و انسان سازی است و علاوه بر تاثیر بر مخاطب، موجب پیوند خانواده می شود.

دبیر این جشنواره در استان گلستان با اشاره به پیش بینی استقبال گرم گلستانی ها از فیلم های جشنواره افزود: رویکرد سینماگران به فیلم های کودک و نوجوان و خانواده موجب رونق سینما خواهد شد و این جشنواره به سهم خود آشتی مخاطبان و سینما را در پی خواهد داشت.

بیست و پنجمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در گلستان 25 آبان تا 29 آبان برگزار خواهد شد.

یندرترکمن، گنبد، مینودشت، رامیان و علی آباد کتول و گرگان 6 شهر استان برای میزبانی این جشنواره هستند.



