رئیس جهاد کشاورزی البرز از منطقه ییلاقی عشایری آزادبر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید، عشایر مسائل و مشکلات خود را با ریاست سازمان در میان گذاشتند و وی با تاکید بر مستند کردن موارد قابل پیگیری به ویژه طرحهای مرتعداری در منطقه، تذکرات لازم را ارائه کرد.

علی اصغر منصورخاکی در این دیدار گفت: لازم است کلیه موارد در طرح به ویژه پروژه های مربوط به پخش سیلاب بازنگری مجدد شده و به منابع طبیعی استان انعکاس داده شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از عشایر پرتلاش استان، تولیدات این جامعه را که نقش بسزایی در تامین مواد پروتئینی استان به عهده دارند، مهم دانست.

جمعیت عشایر استان البرز چهار هزار و 800 نفر است

رئیس جهاد کشاورزی البرز بیان کرد: عشایر استان با 860 خانوار و جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 800 نفر با در اختیار داشتن 321 هزار راس دام سبک که 74 درصد دام سبک استان است، خدمات شایانی ارائه می کنند.

منصورخاکی یادآور شد: همچنین این عشایر با تولید سه هزار و 700 تن گوشت قرمز(74 درصد گوشت دام سبک استان)و شش هزار و 750 تن شیر گوسفندی(۷۷ درصد شیر دام سبک استان) خدمات شایانی به استان ارائه می کنند.

این مسئول عنوان کرد: عشایر علاوه بر تولیدات فوق در زمینه صنایع دستی، پرورش آبزیان، زنبورداری، تولید قارچ، جمع آوری گیاهان دارویی، زراعت و باغبانی نیز فعالیت می کنند.

این مسئول افزود: عشایر به منظور تعلیف دامهای خود از مناطق قشلاقی اشتهارد، ماهدشت، ساوجبلاغ و نظرآباد به مناطق ییلاقی آزادبر و طالقان کوچ می کنند.

برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب به این جامعه تولیدکننده از سیاستها است

رئیس جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: به همین دلیل، برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به این جامعه تولید کننده و پرتلاش از سیاستهای سازمان است.

منصورخاکی اضافه کرد: تعداد 60 خانوار نیز به عنوان مهمان از استانهای تهران، مرکزی، قم، سمنان، مازندران و قزوین نیز در ایامی از سال به استان البرز کوچ می کنند.