مرمت خانه علامه امینی آغاز می شود/ احیای خانه احیاگر ولایت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ با به نتیجه رسیدن پیگیری های مسئولان بالاخص امام جمعه سراب در تملک این مکان تاریخی از سوی اداره متولی میراث فرهنگی امید و آرزوی علاقمندان برای احیا و بازسازی این بنا تحقق یافت .

در همین راستا تراب محمدی، رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی که پیشتر اعلام کرده بود مرمت خانه علامه امینی از مهر ماه آغاز می شود، با تاخیر یک ماهه، اظهار داشت: همزمان با دهه ولایت و اعیاد قربان تا غدیر، مرمت و بازسازی خانه علامه امینی صاحب اثر جاودانه الغدیر در روستای "سردها"ی سراب آغاز می شود.

محمدی با بیان اینکه خرید خانه این اندیشمند اسلامی از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری کشورمان به آذربایجان شرقی است، تشریح کرد: به همین منظور این خانه از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تملک شده و با اجرای عملیات مرمتی و بازسازی به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: برای بازسازی این خانه 500 میلیون ریال اعتبار اولیه تخصیص یافته، ضمن آنکه سال گذشته این خانه به مبلغ 700 میلیون ریال از مالک خصوصی آن خریداری شده و به تملک میراث فرهنگی درآمده است.

اهمیت و اعتبار این خانه تاریخی تا آنجاست که نمایندگان آذربایجان شرقی در تاریخ 20 فروردین 87 در مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار صدور دستور بازسازی و مرمت این خانه شدند و یکی از نمایندگان این استان در مجلس خبرگان خواستار مرمت و بازسازی صریح خانه امینی شد .

حجت الاسلام امیر رشتبری، امام جمعه سراب که به جد پیگیر موضوع بود در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب گفت: قرار بود تا این خانه بعد از مرمت و بازسازی به مرکز فرهنگی علامه امینی تبدیل شده و آثار و نسخ خطی برجای مانده از ایشان در این مرکز در معرض دید همگانی قرارگیرد .

امام جمعه سراب اظهار امیدواری کرد که سال آینده همزمان با برگزاری کنگره گرامی داشت علامه امینی در سراب این مرکز در روستای زادگاه این علامه بزرگ دایر شده باشد .

گفتنی است، روستای سرداها در 14 کیلومتری جنوب غرب شهرستان سراب قرار دارد که با وجود گمنامی و محرومیت فراوان، نشان افتخار پرورش علامه امینی" یکی از جاودان نامهای عالم تشیع را بر سینه زده است .

علامه امینی یکی از سه علامه بزرگ جهان اسلام و عالم تشییع است که خطه آذربایجان برای پروراندن آنان در دامان خود برای همیشه تاریخ به خود می بالد.

عبدالحسین امینی ملقب به علامه امینی در سال ۱۳۲۰ هجری قمری در روستای "سرداها" از توابع شهرستان سراب واقع در آذربایجان شرقی متولد شد، تحصیلات مقدماتی را در تبریز گذراند و در جوانی به نجف رفت و پس از گذراندن مرحله‌ای از تحصیل دوباره به تبریز بازگشت.

این عالم برجسته کشور بعد از مدتی تدریس و تحقیق در تبریز دوباره به نجف رفت و برای همیشه در آنجا ماند.

وی در سال ۱۳۳۵ قمری تألیف کتاب "شهداء الفضیله" را آغاز کرد، موضوع این کتاب درباره عالمانی بود که در راه حق به شهادت رسیده‌اند، در این کتاب زندگی بیش از ۱۰۰ عالم شیعه از قرن چهار تا ۱۴ ذکر شده است.

علامه امینی به دلیل تالیف اثر ارزشمند "الغدیر" به احیاگر ولایت مشهور شده است و یکی از مفاخر جهان تشیع به شمار می آید .

"الغدیر" که در ۲۰ جلد به زبان عربی نگاشته شده است، موضوع عمده کتاب اثبات واقعه غدیر خم به روایت اهل تسنن است و هم از این روست که علامه امینی را با این اثر، به عنوان احیا کننده ولایت می خوانند.

وی در این کتاب به ۱۱۰ تن از صحابه و ۸۴ نفر از تابعان پیامبر که حدیث غدیر را رویات کرده‌اند اشاره می‌کند، آنگاه ۳۶۰ تن از راویان حدیث غدیر از قرن دوم تا چهاردهم را بر می‌شمارد، در پایان هم اشعار شاعران مختلف را درباره این موضوع ذکر می‌کند.

علامه امینی که برای تدوین الغدیر به کتابخانه‌های کشورهای مختلف از جمله عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و کشورهای دیگر دنیا مسافرت کرده است، درباره این کتاب چنین گفته: "من برای نوشتن الغدیر، ۱۰٬۰۰۰ کتاب را از بای بسم الله تا تای تمت خوانده‌ام و به ۱۰۰٬۰۰۰ کتاب مراجعه مکرر داشتم".

علامه امینی در تاریخ ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۰ هجری قمری مصادف با ۱۲ تیر ۱۳۴۹ شمسی در تهران وفات و در نجف به خاک سپرده شد.