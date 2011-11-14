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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

موافقت مجلس با فوریت طرح خروج پست بانک از فهرست واگذاری‌ها

موافقت مجلس با فوریت طرح خروج پست بانک از فهرست واگذاری‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی یک فوریت طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار داشتند.

این طرح با 35 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

نمایندگان پس از استماع موافق و مخالف با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر به آن رای موافق دادند.

در صورت تصویب نهایی این طرح نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.

کد مطلب 1459858

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