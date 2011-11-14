کارت آزمون جامع و ارزیابی دانشگاه علمی فردا توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون جامع و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی‌ از فردا سه ‌شنبه 24 آبان ماه برای مشاهده و پرینت روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

داوطلبان بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 27 آبان ماه توسط سازمان سنجش در 34 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.