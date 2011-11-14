سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عاملی اظهارداشت: مرحله شهرستانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم همزمان با دهه کرامت درشهرستان های آبیک، البرز، تاکستان، بوئین زهرا و قزوین برگزار و نفرات برتر انتخاب شده است.

وی افزود: بعد از مشخص شدن سه نفر برتر رشته های حفظ یک جزء، دو جزء، پنج، ده و بیست جزء و حفظ کل قرآن کریم همزمان با دهه ولایت و عید غدیر مسابقات قرائت و ترتیل در مقطع شکوفه و بزرگسال در دو بخش خواهران و برادران در مرحله استانی هم برگزار می شود.

عاملی یادآورشد: مرحله استانی این دوره از مسابقات در قسمت برادران به دلیل تعدد شرکت کنندگان و نیز حضور برخی افراد با سابقه در اکثر رشته ها در دو مقطع شکوفه و بزرگسال و در دو روز مجزا برگزار می شود که زمان برگزاری مقطع شکوفه ها در روز پنجشنبه 26 آبان ماه و بزرگسالان در روز جمعه 27 آبان ماه در آستان مقدس امامزاده حسین(ع) است.

این مسئول تصریح کرد: مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در قسمت خواهران در روز جمعه 27 آبان ماه در آستانه مقدسه امامزاده بی بی شهربانو(ع) واقع در خیابان تهران قدیم برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین بیان کرد: اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم با قرائت نفرات برتر استانی و قاری میهمان و بین المللی این مراسم استاد شاکرنژاد در روز جمعه 27 آبان ماه از ساعت 18 در آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار می شود.





