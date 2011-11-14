تجمع حماسی طلاب و روحانیون بسیجی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صداقت صادقی با اشاره به برگزاری این تجمع 30 آبان ماه در مدرسه علمیه نواب مشهد اذعان کرد: تجمع حماسی لبیک با هدف بیعت با ولایت و تجدید میثاق با شهدای روحانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه به همت تیپ مستقل83امام جعفر صادق(ع) و مدرسه عالی نواب برگزار می شود افزود: این مراسم همزمان با 24ذی الحجه روز مباهله با حضور حماسی طلاب و روحانیون بسیجی، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی یادآور شد: آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و مداحی و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این مراسم است.