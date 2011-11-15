مشکلات زیستی ضایعات غذا و بطریهای پلاستیکی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر حسنا احمد نویسنده اصلی کتابچه " راهنمای سبز برای حج" که ترویج کننده اقداماتی است که ثبات پذیری بوم شناختی را میان زائران حج فراهم می کند گفت: همه در یک زمان مشخص در یک مکان مشخص گردهم جمع می شوند و هرساله بر تعداد افرادی که در زیارت حج شرکت می کنند افزوده می شود.

احمد مدیر اجرایی بنیاد دینی رِگِن مستقر در بریتانیا گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته در این بنیاد، سال گذشته بیش از 100 میلیون بطری پلاستیکی آب آشامیدنی از سوی زائران روی هم انباشته شد و مقامات مکه هنوز هم اقدامات مقتضی را برای بازیافت اتخاذ نکرده اند.

وی افزود: تمام ضایعات غذا، تمام دودهای حاصل از سفرهای درون شهری و تمام انرژی مصرف شده از سوی هتلهای محلی تأثیر زیست محیطی شگرفی خواهند داشت و تمام این موارد درست پیش از آن اتفاق می افتد که افراد به تأثیرات کربنی تمام سفرهای صورت گرفته از سراسر این کره خاکی به عربستان فکر کرده باشند.

براساس اظهارات این فعال محیط زیست مسلمان، این مشکل هم عملی و هم فرهنگی است. درحالی که بسیاری مشتاق هستند مقامات رسمی مکه نیز از اقداماتی برای صرفه جویی در انرژی چون مساجدی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند، سیستم حمل و نقل عمومی را به شیوه کم کربن اصلاح کنند، زائران نیز باید نسبت به اتفاقاتی که در اطراف آنها رخ می دهد مطلع باشند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که این راهبرد بتواند به تأکید ارتباط میان الهیات اسلام و حفظ محیط زیست بپردازد گفت: متأسفانه مسئله تغییرات جوی و حفظ محیط زیست برای بسیاری از مسلمانان اولویت نیست به ویژه افرادی که با فقر در کشورهای درحال توسعه دست به گریبان هستند.

شبکه زیارت سبز نیز به عنوان یک شبکه دینی و زیست محیطی تازه تأسیس همین اهداف را دنبال می کند.

مارتین پالمر دبیرکل این شبکه اظهار داشت: بیشتر ادیان جهان کاملا به حفظ محیط زیست توجه کرده اند. از سوی دیگر اگر مؤمنان جهان خداوند را خالق می دانند باید از خلقت وی حفاظت کنند. سالانه 100 میلیون نفر به زیارت دینی می پردازند و دین یکی از بزرگترین علل سفر در سراسر جهان است. اما چالشهای زیست محیطی که این زیارتها ایجاد می کنند از افتادن بشریت در دام زندگی مدرن برخاسته است.

وی تأکید کرد: زیارتها به واسطه روحیه مصرف گرایی تأثیرات زیست محیطی مخربی دارند. برای مثال مردم 100 سال پیش به جای خریدن میلیونها بطری پلاستیکی آب با یک فلاسک سفر می کردند.