آخرین مرحله اردوی آمادگی تیم تیراندازی معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین مرحله از اردوی آمادهسازی متصل به اعزام رقابتهای جهانی آیواز، ملی پوشان تیم تیراندازی جانبازان و معلولان اردوی آمادگی خود را از 26 آبانماه تا 6 آذرماه در تهران برگزار خواهند کرد.
اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
بانوان: ساره جوانمردی (فارس)، عالیه محمودی و سیده اعظم رضایی (مازندران)
مردان: اکبر عالیپور (لرستان) و منصور مظفری (اصفهان)
رقابتهای جهانی آیواز آذرماه سال جاری (دسامبر 2011) در شهر شارجه، کشور امارات، برگزار خواهد شد و ایران در چهار رشته شنا، وزنه برداری، تیراندازی و دوومیدانی در این مسابقات شرکت می کند.
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