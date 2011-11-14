مازندران مرحله پایانی هندبال بانوان کشور را میزبانی می کند

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تصمیم فدراسیون هندبال، مرحله نهایی این مسابقات نیمه دوم آذرماه به میزبانی هیئت شهرستان نکا برگزار می شود.

وی افزود: مرحله نهایی این مسابقات با حضور چهار تیم ذوالفقار نکا، تبریز، تهران و اسلامشهر به صورت گروهی سه روز برگزار می شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران ادامه داد: چهار تیم صعود کرده به مرحله نهایی این مسابقات، با کسب امتیازهای لازم در مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته یک کشور که هفته گذشته در تبریز برگزارشد، سهمیه مرحله پایانی را کسب کردند.

ابراهیم زاده ادامه داد: دو تیم برتر این مسابقات در مجموع بازیهای این مرحله جواز حضور در لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور را کسب خواهند کرد.

وی شانس تیم ذوالفقار نکا را برای لیگ برتری شدن زیاد دانست و ابرازامیدواری کرد: این تیم بتواند با کسب پیروزی های لازم مازندران را پس از سالها دوری از لیگ برتر بانوان، امیدوار کند.

رئیس هیئت هندبال مازندران یادآور شد: تیم نماینده مازندران این توانمندی و پتانسیل را دارد که بتواند با استفاده از امتیاز میزبانی، انتظارات را برآورده کند.

ابراهیم زاده، درحالی ابراز امیدواری برای صعود تیم ذوالفقار نکا به لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور را دارد که تیم هیئت بابلسر هفته گذشته با وجود داشتن سهمیه لیگ برتر بانوان کشور، به علت مشکلات مالی از حضور در این مسابقات بازماند.