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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

ترکاشوند به مهر خبر داد:

طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل در کشور اجرا می شود

طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل در کشور اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح جامعه اصلاح نژاد زنبور عسل با همکاری بخشهای ذیربط در کشور اجرا می شود.

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصلاح نژاد زنبورعسل، آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد و به محقق شدن بسیاری از نتایج مد نظر کمک می کند.

وی ادامه داد: این طرح از مهمترین طرحهای مربوط به زنبورعسل است و در راستای ارتقای فعالیتهای مربوطه و افزایش اثربخشی و بازدهی دنبال می شود و این امر، ضرورت اجرای طرح یادشده را افزایش می دهد.

این مسئول بیان کرد: این طرح با همکاری موسسه تحقیقات علوم دامی که در کرج مستقر است، اجرا می شود و زمینه های تحقق آن نیز فراهم شده تا شاهد افزایش اثربخشی و بازدهی تلاشها در این زمینه باشیم.

آماربرداری از زنبورستانها از دیگر برنامه ها است

مدیرکل دفتر طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: آماربرداری از زنبورستانها از دیگر برنامه ها است و این امر در راستای جمع آوری اطلاعات و آمار درست و مستند اجرا می شود و آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد.

ترکاشوند اضافه کرد: در صورت داشتن آمار مستند و صحیح، می توانیم در برنامه ریزی ها و سایر فعالیتهای خود به این آمار استناد کنیم و برنامه های خود را بر اساس این آمار دنبال کنیم که این امر اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول افزود: زنبورستانها از مهمترین بخشهای مرتبط با امر زنبورعسل هستند و داشتن آمار درست از آنها می تواند بسیاری از اهداف را محقق کند.

کد مطلب 1459884

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