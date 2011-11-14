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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

شریعت نژاد تاکید کرد:

جامعه اسلامی در هر زمانی نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت است

جامعه اسلامی در هر زمانی نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: جامعه اسلامی در هر زمانی نیازمند فرهنگ ایثار و شهادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح دوشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان لرستان اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است چرا که ما در هر زمانی به این فرهنگ نیاز داریم.

وی با تاکید بر اجرای برنامه ها و مصوبات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان بیان داشت: در این راستا باید از دوباره کاری پرهیز کرد و برنامه های متنوعی را در دستور کار قرار داد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه در برگزاری این برنامه ها باید به قشر جوان و نوجوان جامعه توجه بیشتری شود عنوان کرد: در این راستا و در این مقطع زمانی باقی مانده در سالجاری باید برنامه ها و همایش های استانی متنوعی در سطح استان لرستان برگزار شود.

شریعت نژاد با تاکید بر راه اندازی کمیته های لازم در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در همه شهرستانهای استان یادآور شد: مصوبات این کمیته های شهرستانی باید در نهایت به شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای تصویب ابلاغ شود.

کد مطلب 1459887

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