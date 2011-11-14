به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان صبح دوشنبه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی فرش که در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در پل تاریخی شهرستان برگزار شد، بیان داشت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف استان اصفهان که از تاریخ 21 آبان‌ماه سال‌جاری تا 26 همین ماه از ساعت 10 تا 21 آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان از سراسر کشور است، در فضایی به وسعت هشت هزار و 500 مترمبع برگزار شده است.

وی ادامه داد: 120 شرکت‌کننده از سراسر کشور و از استانهای قم، اصفهان، فارس، تهران، کرمان، یزد، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان تصریح کرد: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست می‌توان به رونق بازار صادراتی فرش دستباف ایرانی در کنار بازارهایی که رقبای ایران در این عرصه در جهان به دست آورده‌اند، کسب کرد.

وی اظهار داشت: از جمله برنامه‌های این نمایشگاه حضور خبرنگارانی از کشورهای ایتالیا، آمریکا و انگلستان در این نمایشگاه و بازدید و تهیه خبر در زمینه‌های مرتبط با فرش دستباف ایرانی است.

محققیان تصریح کرد: سازمان بازرگانی، صنعت و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان از جمله حامیان و مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه هستند که هر یک به نوعی برنامه‌های جانبی خود را در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف استان اصفهان برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته بازدیدکنندگانی از کشورهای فرانسه، ترکیه و چین مهمانان این نمایشگاه هستند.