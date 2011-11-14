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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

حسینی:

75 درصد دامهای قاین واکسینه شدند

75 درصد دامهای قاین واکسینه شدند

قاین - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی شهرستان قاین از واکسیناسیون 75 درصد دامهای این شهرستان علیه انواع بیماری های دام از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 75 درصد کل دام های شهرستان قاین علیه بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و حیوان واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، تعداد 528 هزار راس دام علیه بیماری های قابل انتقال از دام به انسان طی سال جاری واکسینه شدند، افزود: همچنین تعداد 507 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر دامی در این شهرستان واکسینه شده است.

حسینی با اشاره به نقش موثر دامپزشکی در مبارزه با بیماری های نوپدید، بیان داشت: در این راستا به منظور مبارزه با انگل های خارجی بدن دام به خصوص ناقل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، دو هزار و 400 لیتر از انواع سموم مختلف دامی توزیع و تعداد 311 هزار راس دام تحت پوشش مبارزه با انگل های خارجی دام قرار گرفته است.

رئیس دامپزشکی شهرستان قاین در پایان یادآور شد: همچنین در این راستا مساحتی بالغ بر یک میلیون و 140 هزارمتر مربع اماکن دامی شهرستان سمپاشی شده است.

کد مطلب 1459892

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