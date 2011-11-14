75 درصد دامهای قاین واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 75 درصد کل دام های شهرستان قاین علیه بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و حیوان واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، تعداد 528 هزار راس دام علیه بیماری های قابل انتقال از دام به انسان طی سال جاری واکسینه شدند، افزود: همچنین تعداد 507 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر دامی در این شهرستان واکسینه شده است.

حسینی با اشاره به نقش موثر دامپزشکی در مبارزه با بیماری های نوپدید، بیان داشت: در این راستا به منظور مبارزه با انگل های خارجی بدن دام به خصوص ناقل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، دو هزار و 400 لیتر از انواع سموم مختلف دامی توزیع و تعداد 311 هزار راس دام تحت پوشش مبارزه با انگل های خارجی دام قرار گرفته است.

رئیس دامپزشکی شهرستان قاین در پایان یادآور شد: همچنین در این راستا مساحتی بالغ بر یک میلیون و 140 هزارمتر مربع اماکن دامی شهرستان سمپاشی شده است.