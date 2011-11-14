ساختمان موزه فرش اصفهان در حین ساخت به بانک تبدیل شد

سید باقر صیرفیان در حاشیه نمایشگاه بینالمللی فرش دستباف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آنچه در طول سالیان سال فرش دستباف اصفهان را زنده نگه داشته است مصداق این جمله از دکتر شریعتی است که "آنچه را در طول سالیان سال بنا نهادهای شاید یک شبه ویران کنند اما سازنده باش".
وی با اشاره به اینکه موزه فرش دستباف تهران به دلیل مشکل در پرداخت قبض برق به تعطیلی کشانده شده است اظهار داشت: شاید عدم راهاندازی موزه فرش دستباف برای اصفهان شانس بزرگی است زیرا حتما ما هم به دلیل عدم توانایی برای پرداخت قبض برق موزه مجبور به تعطیلی آن میشدیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان تصریح کرد: از دولت انتظار دارم یکبار دیگر دریافت سهام عدالت برای بافندگان فرش دستباف را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه 16هزار خانوار درشهرهای اطراف اصفهان هم از این طریق برای دریافت سهام عدالت ثبتنام کردهاند، گفت: سهم بافندگان فرش دستباف استان اصفهان از دریافت سهام عدالت 60 هزار نفر بوده است.
صیرفیان ادامه داد: ثبتنام سهام عدالت از طریق اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان تاکنون چهار هزار و 800 خانواده قالیباف را تحت پوشش قرار داده است.
وی با بیان اینکه صادرات فرش نامرغوب ایرانی یکی از مشکلات بزرگ فرش دستباف کشور شده است گفت: حذف جایزه بهترین تولیدکننده انگیزه بهتر تولیدکردن را در بین تولیدکنندگان عرصه فرش از بین برده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان افزود: در حال حاضر 450 نفر بافنده بیمهشده در سطح اصفهان داریم.
وی بیان داشت: بانک کشاورزی استان اصفهان با وجود تاییدیه اتحادیه فرش دستباف اصفهان برای پرداخت وام به تولیدکنندگان بازدید انجام میدهد که در نتیجه این بازدیدها اگر حتی یک فرش بافته شده باشد، از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری میکند.
صیرفیان تصریح کرد: از اقدامات مناسبی که در حوزه فرش صورت گرفت ساماندهی نرخ قالیشویان بود.
وی ادامه داد: دو سال پیش استاندار اصفهان وعده راهاندازی موزه فرش را به ما داد اما ساختمانی که برای این منظور مشخص شده بود در حین ساخت آن برای موزه فرش تبدیل به بانک ملی شد.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف اصفهان با اشاره به اینکه پروانه کسب خانگی در حوزه فرش دستباف در اصفهان برای یکهزار و 800 خانوار صادر شده است، گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون هشت هزار نفر برای دریافت کارت گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفهای استان اصفهان اقدام کردهاند که چهار هزار نفر این کارت را دریافت و مابقی در نوبت آزمون قرار دارند.
نظر شما