جمعی از طلاب قزوین معمم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه در مراسمی که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و جمعی از خانواده های طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات مسجد النبی (ص) قزوین برگزار شد جمعی از طلاب معمم شدند.

احمد طهماسبی استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم غدیر را از اعیاد مهم دانست و گفت: امامت و جانشینی پیامبراکرم(ص) از موضوعات مهمی بود که توسط رسول گرامی اسلام در واقعه غدیر به آن پرداخته شد.

طهماسبی افزود: امامت و ولایت یک موضوع قرآنی و الهی است که پیامبراکرم (ص ) به دستور خدای متعال در روز غدیر به تبلیغ آن ماموریت یافت و حضرت علی (ع )را به جانشینی خود برگزید.

وی با اشاره به واقعه غدیر بیان کرد: در این روز مهم همگان دیدند که رسول گرامی امیرمومنان را به عنوان ولی و امامت مسلمین برگزید که بارها در موارد خیلی سخت پیامبر گرامی را با تمام وجود یاری کرده بود.

طهماسبی نقش خانواده ها را در تربیت فرزندان با اهمیت دانست و بیان کرد: خانواده ها در تربیت صحیح فرزندان نقش فعالی را ایفا می کنند و باید با فرزندان برخورد حسنه و همراه با اخلاق اسلامی داشته باشند.

وی تصریح کرد: علت بیشتر ناهنجاریهایی که در جامعه رخ می دهد عدم تربیت صحیح توسط پدر و مادر است لذا باید بیشتر به جنبه های اخلاقی و اسلامی فرزندان همت کنیم زیرا به طور یقین در آینده فرزندانمان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در این مراسم 31 نفر از طلاب حوزه های علمیه استان قزوین به لباس مقدس روحانیت ملبس شدند.



