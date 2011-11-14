انتقاد رئیس کتابخانه مجلس از شیوه ممیزی کتاب در وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی مطالعات زنان، پیش از ظهر امروز دوشنبه 23 آبان با حضور حجتالاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، الهه راستگو نماینده ادواری مجلس و مسئولان کتابخانه مجلس در کتابخانه شماره 2 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جعفریان در این برنامه گفت: در حوزه کتاب و مطالعه، هم بر اساس آمارها و هم براساس اطلاعاتی که از روند پیشرفت دانش در سطح جهان داریم مجموعا میتوان حدس زد که ما موقعیت خوبی نداریم. شاید وظیفه برخی این باشد که از موضوعات و فعالیتها تعریف و تمجید کنند. آنها کار درستی میکنند چون در حوزه عمومی باید مردم را امیدوار کرد اما در بحثهای داخلی، ما که با دانشجویان سر و کار داریم، میدانیم که حرکت لاکپشتی، مورچهای و حتی کندتر است.
مطالعات و آموزشهای ما خیلی از پیشرفت علم در دنیا عقب است
وی افزود: سرعت پیشرفت علم، مسائل دیجیتال و ... به قدری زیاد است که مطالعات و آموزشهایی که ما داریم به هیچ وجه با آن قابل مقایسه نیست. از دانشجوهای کارشناسی ارشد توقع میرود زایش فکری داشته باشند. زایش فکری هم از مطالعات سرچشمه میگیرد. در زمینه فعالیتهای دانشگاهی سختگیریهای لازم اعمال نمیشود. این سختگیریها در حوزه علمیه هم وجود ندارد. دانشجویان علوم انسانی ما 10 درصد وقتشان را هم به مطالعه اختصاص نمیدهند. پایاننامهها ضعیف هستند. وقتها تلف میشوند و آخر کار یک رساله سر هم بندیشده به عنوان پایاننامه ارائه میشود.
رئیس کتابخانه مجلس ادامه داد: البته این یک حرف کلی نیست. دانشجوی خوب هم داریم. به سر و رو و ظاهر تمدنتان نگاه نکنید. غربیها به ما کمک میکنند تا منافع خودشان را تامین کنند. فکر نکنید اگر خودروهای خوب و مدل بالای خارجی در شهرمان در تردد هستند، در صنعت خودروسازی پیشرفت کردهایم. به این که اجرایی کردن برخی پروژهها را به شما میسپارند، نگاه نکنید. شاید غربیها روزی از شما هم ماشین بخرند اما این کار را هم با هدف انجام خواهند داد.
جعفریان گفت: به یاد دارم که وقتی کودک بودم با دیدن رادیوهای ترانزیستوری با خود میگفتم یعنی روزی میشود ما هم از خازنهایی که داخل این رادیوهاست، در کشورمان بسازیم؟ خب ما به جایی رسیدیم که توانستیم خازن بسازیم اما کشورهای دیگر سالها قبلترش از ساخت این نوع رادیوها عبور کرده بودند. این موضوعات را دست کم نگیرید. در بخشهایی هم خوب عمل شده است. همین که 30 سال با وجود تحریمها دوام آوردهایم، خیلی است.
این محقق در ادامه گفت: چند وقت پیش، نزد یکی از چهرههای ملی رفته بودم و میخواستم تعدادی از نسخههای خطیاش را تحویل بگیرم. به او گفتم تا همین حد هم اگر در علم پیشرفت کردهایم باید ممنون آخوندها باشیم. اما یک نکته را هم اضافه کنم که موضوعات مورد نظر، همه علم هستند و حکومت در زمینه رشد علم نمیتواند کاری بکند. یعنی این موضوع، در حیطه کار حکومت نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کتابخانه مجلس گفت: این کتابخانه باعث شرمندگی مجلس است. کافی است این کتابخانه را مقابل کتابخانه آستان قدس رضوی قرار بدهید تا متوجه کمبودهایش بشوید. همانطور که اشاره کردم شرایط خوبی در زمینه کتاب و کتابخوانی نداریم. وقتی کتابخانه ملی چند ماه رئیس نداشته باشد یعنی این موضوعات برای کسی اهمیت ندارد. با سرعتی که کشورهای دیگر در این زمینهها پیش میروند ما زنده میمانیم اما چگونه زنده ماندنش مهم است. فرصت خوبی است که امروز که دنیا در مخمصه و گرفتاری افتاده ما هم حرکتی کنیم. البته تنها راهش این است که دیگران را از کار بیاندازیم تا خودمان حرکتی صورت بدهیم.
جعفریان افزود: ما به حد وسع خود سعی کردیم در کتابخانه مجلس کار کنیم. مورد دیگر دیجیتالی کردن است. روند فعلی اصلا راضیکننده نیست. بعد از 10 سال تازه داریم چند کتابخانه را به هم متصل میکنیم. با این حال کتابخانهها حاضر نیستند نسخههای خطیشان را در اختیار قرار دهند. گرفتن مجوز و دیگر مشکلات هم از طرف دیگر سد راه میشوند. دانشجو و استاد باید بتوانند هرچه اراده کردند، برایشان فراهم باشد. ما تازه با کتابخانه دایرهالمعارف و تبیان توافق کردهایم تا متن کامل 30 هزار جلد کتاب را تایپ کنیم تا جستجو در متون کتابها برای مردم آسان شود.
رئیس کتابخانه مجلس ادامه داد: اغلب نسخههای پیدی افی که در اینترنت دانلود میشوند، نواقص زیادی دارند و اعصاب انسان را خرد میکنند. این موضوع را با آرشیو گوگل که تمام نسخههای لاتین و دیگر نسخهها را دارد مقایسه کنید. ما در کشورمان هنوز نسخه متنهای فارسی خودمان را نداریم. تنها کار مفیدی که در این زمینه شده، تایپ 2 هزار کتاب در قم بود که در مجموعه نرمافزارهای نور در اختیار مردم قرار گرفت و دیدید که چقدر هم مشکل مردم را حل کرد.
مراکز با حقوق بخور و نمیر، جهادی کار میکنند
این پژوهشگر گفت: البته مراکز با حقوق و بودجه بخور نمیر کار میکنند و واقعا فعالیتشان جهادی است. سدهای زیادی برای کار وجود دارد. مثلا این ممیزیهایی که در ارشاد روی کتابها صورت میگیرد، چه معنی دارد؟ این که مرتب جای این کلمه را عوض کنیم، یا جای آن کلمه را تغییر بدهیم، چه سودی دارد؟ اینگونه که نمیشود کار کرد. خب بگذارید طرف حرفش را بزند. اگر بعد از چاپ کتاب، شکایتی شد خود او باید پاسخگو باشد.
جعفریان با اشاره به تاسیس کتابخانه تخصصی مطالعات زنان گفت: در این کتابخانه تلاش کردیم واقعا کار کنیم. در کتابخانه انقلاب اسلامی 11 هزار و در کتابخانه افغانستان 2 هزار و 500 عنوان را گرداوری کردیم. خوشبختانه امروز هم موفق شدیم کتابخانه مطالعات تخصصی زنان را افتتاح کنیم. در این کتابخانه حدود 2 هزار تا 2 هزار و 200 عنوان که 20 سال گرداوری شده، فراهم آمده و به راحتی قابل استفاده هستند و خانم مرادی مسئول این بخش قول دادهاند هر که به این کتابخانه مراجعه کرد، بدون هیچ سوالی هرچه خواست در اختیارش قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: ما اینجا کتابخانهای کوچک ولی فعال با ذخیرههای گرانبها داریم ولی معتقدیم تازه در اوایل راه هستیم.
نظر شما