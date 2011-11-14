راه پیروزی فلسطین اتحاد و پایبندی به اصول مشترک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، خالد مشعل اظهار داشت: اجرایی شدن توافقنامه آشتی ملی فلسطین از طریق تفاهم و توافق درباره برنامه های سیاسی و پایبندی به حقوق و آرمان های ملت فلسطیم و مقاومت را خواستار شد.

وی که از طریق تلفن برای حاضران در مراسم ترحیم یکی از بنیانگذاران اخوان المسلمین در نوارغزه سخن می گفت اظهار داشت: ما فلسطینی ها باید با یکدیگر متحد باشیم تا این واقعیت را درک کنیم که راه پیروزی فلسطین اتحاد و تفاهم درباره برنامه های سیاسی و پایبندی به اصول مشترک است.

وی افزود: ما آغوش خود را به روی برادرانمان در جنبش فتح و تمامی گروه های فلسطین گشوده ایم و از همه می خواهیم در راستای تحقق آشتی ملی فلسطین تلاش کنند.