شهرداری بیدخت جهت رفع مشکل فاضلاب رها شده اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با عنایت به فرارسیدن اعیاد غدیر و پس از آن ایام محرم به منظور استقبال از گنابادی های خارج از شهرستان، مسئولین ذیربط نسبت به بهسازی معابر سرویسهای بهداشتی عمومی، تامین روشنایی معابر روستاها و همچنین مرمت کانالهای حفاری شده و آسفالت معابر اقدام کنند.

وی از سایر دستگاههای اجرایی خواست در زمینه رفع مسائل و مشکلات بهداشتی احتمالی در سطح شهرستان به موقع اقدام شود.

محمدی افزود: شهرداری بیدخت با هماهنگی معانت بهداشتی جهت رفع معضل فاضلاب رها شده برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم به عمل آورند و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

وی گفت: با توجه به مشکلات بهداشتی کشتارگاه فعلی گناباد، شهرداری با هماهنگی اداره محیط زیست و جهاد کشاورزی نسبت به احداث کشتارگاه جدید در محل دام شهر اقدام کنند.

وی ادامه داد: مسئولین ادارات نسبت به معرفی پرسنل خود به منظور دریافت کارت سلامت به معاونت بهداشتی شهرستان اقدام کنند.

وی گفت: اداره آبفای روستایی نسبت به تامین آب آشامیدنی اهالی روستای سنگ سبز اقدام کنند.

وی افزود: شهرداری با هماهنگی اداره راه و ترابری نسبت به تسطیح مسیر تخلیه نخاله های بنایی در نزدیکی بهشت قاسم اقدام و با رانندگان خاطی برخورد کند.

محمدی گفت: رئیس اداره صنایع و معاون با سنگبریها و شهرک های صنعتی مکاتبه کرده تا در خصوص تخلیه صحیح لاشه های سنگبری در مکانی که از قبل تعیین شده است اقدام کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از طریق نیروی انتظامی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی افزود: از طریق شورای اسلامی شهر گناباد با هماهنگی سایر دستگاه ذیربط مکان تخلیه فاضلاب بررسی و این مشکل حل شود.

این مسئول افزود: شهرداری محترم با نیروی انتظامی قراردادی منعقد کرده تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در زمینه تخلیه و یا سوزاندن زباله ها با خاطیان برخورد قانونی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: از طریق بخشداران به دهیاران روستاها اعلام تا نسبت به پرداخت حقوق پاکبانان اقدام کنند.

این مسئول گفت: از طریق بخشداران محترم به دهیاران اعلام تا نسبت به فعال نمودن ستاد اتلاف سگهای ولگرد و حیوانات زیانکار در روستا بصورت جدی اقدام کنند و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک بیماری هاری در حیوانات سریعا به معاونت بهداشتی و اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

وی افزود: معاونت بهداشتی و شبکه دامپزشکی با همکاری بخشداران و دهیاران جلسات و آموزش در خصوص بیماری هاری مشترک دام و انسان برای دامداران و روستائیان عزیز برگزار کنند.

وی گفت: با عنایت به برگشت حجاج و ایام عید قربان شهرداری های گناباد کاخک و بیدخت تبلیغات لازم به منظور عدم ذبح دام در معابر عمومی انجام داده و در سورت مشاهده کشتار دام در معابر سریعا محل مذکور را پاکسازی کنند.

وی ادامه داد: اداره آبفای روستایی اطراف شیر برداشت تانکرهای آب روستایی را برای جلوگیری از استفاده وحوش و خطرات جانبی حصار بندی و نسبت به دفع فاضلاب آن به طریق بهداشتی اقدام کنند.