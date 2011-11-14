396 مداح عضو کانون مداحان استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقی لو اظهر دوشنبه در جلسه ستاد محرم استان زنجان فزود: 396 مداح در استان زنجان عضو کانون مداحان استان زنجان هستند که از این تعداد برای بیمه 330 مداح اقدام شده است.



وی به صدور کارت ویژه مداحان اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا چهار رده کارت برای مداحان شرکت کننده در دوره های آموزشی صادر می شود.



نقی لو افزود: 13 نفر از مداحان عضو کانون، مدارک کارشناسی به بالا، 61 نفر مدارک در حد دیپلم و فوق دیپلم و مابقی مدارک تحصیلی پایین تر از دیپلم دارند.



جانشین کانون مداحان استان زنجان به حضور روحانیان و علما در مراسم عزاداری امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیت های مراسم عزاداری برای تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) استفاده کنیم.



نقی لو گفت: برای ارتقای سطح دانش مداحان سه دوره آموزشی در استان زنجان برگزار می شود و در کنار آن کارت هایی نیز برای نمایان کردن وضعیت مداحان صادر خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه کارت‌های با عنوان "ستایش‌گران" برای چهره‌های مشهور مداحی صادر می‌شود، یادآور شد: کارت ذاکر ویژه شاعرانی که اقدام به چاپ کتاب کرده‌اند و کارت ویژه پیرغلامان که سابقه مداحی دارند، نیز صادر خواهد شد.



جانشین کانون مداحان استان زنجان از ایجاد رشته مداحی در دانشگاه علمی کاربردی خبر داد و گفت: شرکت‌‌کنندگان در کلاس‌های علمی کاربری نیز مدارکی را از کانون مداحان استان زنجان دریافت می‌کنند.



نقی لو از ایجاد آموزشگاه ویژه برای مداحان زیر دیپلم خبر داد و گفت: استفاده از مداحان آگاه از تاکیدات کانون مداحان استان زنجان است.