اسرائیل قبل از استقرار در مرزهای ایران محو خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان رئیس فراکسیون موتلفه مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که در مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به فراررسیدن عید سعید غدیر خم اظهار داشت: مقام ولایت بعنوان سرپرستی است که در عین هدایتگری، رابطه ای صمیمی با ملت خود برقرار می کند. البته اگر ولایت را درک کنیم آنگاه به اطاعت از معبود خواهیم رسید.

بادامچیان گفت: بر همین اساس است که اطاعت از رسول خدا و امامان و در زمان غیبت اطاعت از ولی فقیه جزء واجبات است. اطاعت از ولی امر زمان عطف دارد به اطاعت از رسول خدا و اگر این اطاعت پذیری نباشد یعنی انسان منحرف شده است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: آنانکه امام و رهبری را از هم جدا می دانند بدانند آن کسی که ملت ایران را در این سالها از انواع و اقسام بحران ها نجات داده است امام خمینی و رهبری عزیز بودند. بنده نمیتوانم بدلیل سابقه چندین ساله در سیاست برای مردم تعیین تکلیف کنم اما فقط باید گفته ولی فقیه را بیان کنم و همگان باید حرف ولایت را دنبال کنند نه حرف هر حزب یا گروهی را.

به گفته بادامچیان،رهبر فرزانه انقلاب هر چیزی را که منکر بدانند ما هم قبول نداریم و با هر کسی که ارتباط داشته باشند با او ارتباط برقرار می کنیم.ضمن آنکه نمیتوانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که چه کسی اصولگراست ودیگری نیست تنها رهبری است که شاخص اصولگرایی را مشخص میکنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبعیت از ولایت فقیه بر اساس عقل،خرد و فهم است افزود: اگر رجایی، رجایی شد فقط بخاطر عقل و تدبیرش بود که از زمان نخست وزیری تا ریاست جمهوری قاطعانه بر مسئله ولایت فقیه و اطاعت پذیری تاکید داشت.

بادامچیان در ادامه به مدیریت آمریکا اشاره کرد و گفت: این کشور به دلیل نداشتن یک فرد به عنوان ولی ، رئیس جمهور خود را بعنوان حاکم مطلق قبول دارد به طوریکه حتی رئیس جمهور آمریکا میتواند بعضی از تصمیمات پارلمان را وتو کند. اما ما در ایران بهتر از آن را داریم ، معظم له تنها کسی است که میتواند از تفرقه ها در جامعه جلوگیری کند.

رئیس فراکسیون موتلفه مجلس به تحولات اخیر در جهان پرداخت و با بیان اینکه با وجود ولایت در داخل کشور درگیری و اختلاف بوجود نمی آیید خاطرنشان کرد: در قضایای جهان می بینیم که همه ملتها درگیر هستند ولی در ایران این خبرها نیست دلیل آن نیز وحدت در سایه ولایت فقیه است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: دشمنان ایران از هر راهی جهت ضربه زدن به نظام استفاده می کنند . اما وقتی دیدند که در کرمانشاه مردم ،چگونه خاضعانه و با شور و شعف فراوان از رهبر خود استقبال کردند به غلط بودن فرضیه های خود پی بردند. هم‌چنین مسئولان نیز باید بدانند ملت ایران هر آنچه از سوی رهبری اعلام شود عمل می کنند.

بادامچیان در خصوص جایگاه ریاست جمهوری در انقلاب اسلامی ایران گفت: اگرچه رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی بعنوان نفر دوم کشور شناخته می شود ولی شریعت و دینداری به ما تبعیت مطلق از رهبری را سفارش می کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه به اهمیت انتخابات مجلس نهم پرداخت و با بیان اینکه در مورد انتخابات پیش رو باید توجه داشت که با بازیهای نمایشی و روبروی هم قرار دادن دو گروه به موفقیت نخواهیم رسید گفت: باید همه این منیت ها را کنار گذاشت و با پیروی از رهبری و ولایت مطلق فقیه در کنار مردم به آبادانی کشور فکر کرد.

بادامچیان در پایان درمورد حمله اسرائیل به ایران اظهار داشت: تا آنها بخواهند نیروهای خود را در مرزهای ایران مستقر کنند مطمئنا رژیم صهیونیستی محو خواهد شد و تنها با ارتش توپخانه ایران لشگر آمریکا نیز به عقب رانده خواهد شد.