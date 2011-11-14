32 هزار لرستانی در آزمونهای فنی و حرفه ای شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنوند در این رابطه اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 32 هزار و 107 نفر در آزمون های مختلف اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل شرکت و مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از این تعداد 13 هزار و 343 نفر زن و تعداد 18 هزار و 764 نفر مرد بوده است.

سرپرست اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان لرستان یادآور شد: در این راستا تعداد 1654 در بخش مراکز ثابت، تعداد 2126 نفر در کارگاههای واگذار شده به بخش خصوصی و تعداد 944 نفر در بخش خرید خدمات آموزشی مورد سنجش قرار گرفتند.

حسنوند همچنین از سنجش و ارزیابی تعداد 168 نفر در بخش مراکز جوار کارگاهی و کارخانجات، تعداد 250 نفر در بخش تیمهای سیار، تعداد 52 نفر در بخش پایگاههای روستایی و تعداد 7 هزار و 295 نفر در بخش آزمون ادواری خبر داد.

وی یادآور شد: در مدت زمان یاد شده تعداد 300 نفر در مراکز جوار دانشگاه، تعداد 9 هزار و 723 نفر در بخش صنایع ساختمان، تعداد 8 هزار و 229 نفر در بخش مؤسسات کار آموزی آزاد و تعداد یک هزار و 366 نفر در بخش انعقاد تفاهمنامه ها مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.